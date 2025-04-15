アフリカ・インド等の新興国に進出する日本企業を支援！ 「J-Partnership」の公募を開始
J-Partnership事務局は、日本企業がアフリカ・インド等の新興国で行う、製品・サービスの開発等に必要となる経費を一部補助する「J-Partnership」事業の公募を開始しました。
本公募は、経済産業省による令和７年度「技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金（社会課題解決型国際共同開発事業）」により実施するものです。
【事業概要】
アフリカ諸国やインド、中南米をはじめとする新興国・開発途上国の社会課題の解決に繋がる、日本企業によるビジネスプランと補助事業計画を公募し、採択された企業の製品・サービスの開発や実証・評価など、事業開発にかかる費用に対して
1社につき最大1,000万円の補助金を提供するものです。
【公募概要】
◆事業対象国
経済協力開発機構（OECD）作成「援助受取国・地域リスト（DACリスト）」掲載国
※ASEAN、モンゴル及び中国を除く
◆採択予定企業数
6社程度
◆補助金額
1社最大1,000万円（補助率 中堅・中小企業：2/3、大企業：1/３）
【公募締め切り】
令和７年５月14日（水）日本時間12:00
詳細は、事業公式ウェブサイト（https://j-partnership.go.jp(https://j-partnership.go.jp)）を参照ください。
～最新情報～
以下の日程で、公募説明会をオンラインにて実施します。
第1回：４月17日（木）16:00-17:00
第2回：４月22日（火）16:00-17:00
下記より、お申込みください。
https://forms.office.com/r/AkreTvfddZ(https://forms.office.com/r/AkreTvfddZ)
問い合わせ先
J-Partnership事務局（jpartnership@jtb.com）
（株式会社JTB 霞が関事業部内）