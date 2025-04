【5/28(水)鳥谷敬氏が登壇】1939試合連続出場、ブレずに成果を出し続ける力とは？特別セミナーを開催

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝、以下「Another works」)は、決裁者向けに「ブレずに成果を出し続ける力とは ~ 1939試合連続出場、鉄人 鳥谷敬氏の戦い続けるための思考と行動」と題した特別セミナーを2025年5月28日(水)15:20から開催いたします。当社はこれまで、アスリートが培ってきたスキルを、「複業」という新たなキャリアの形で活かすための取り組みを行ってまいりました。今後もスポーツ×ビジネスの可能性を信じ、複業という新しい働き方の社会実装を目指してまいります。

■イベント概要

申し込み先 :https://peatix.com/event/4374723/view

当社では以前より、アスリートのセカンドキャリア支援として「複業」という新たな選択肢を提案・推進*してまいりました。アスリートが競技人生で培った目標設定力、チームワーク力、プレッシャーに耐えうる精神力などは、経営や組織づくりにおいても有用なスキルだと考えています。

このような考えのもと、今回は特別ゲストとして1939試合連続出場という偉業を成し遂げた、プロ野球界のレジェンド・鳥谷敬氏をお迎えし、決裁者の皆様を対象に特別セミナーを開催することとなりました。

本セミナーでは、目標を高みに設定し続ける秘訣、プレッシャーとの向き合い方、そして結果を出し続けるためのメソッドに迫ります。長年プロの世界で結果を出し続けてきた“鉄人”の言葉から、組織や個人の成長に繋がるヒントを掴んでいただける貴重な機会です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47859/table/441_1_52537bc48e2ff160b9b85fcbd7ec3049.jpg ]



*アスリートのセカンドキャリア支援に関する取り組みはこちらをご覧ください。

・一般社団法人日本スポーツキャリア協会と業務提携

https://anotherworks.co.jp/wp_post_bxWBuYxS/20220801



・過去の取り組み事例(柏レイソル・小屋松 知哉 選手)

https://anotherworks.co.jp/wp_post_bxWBuYxS/20230425

■登壇者プロフィール

◆登壇者

鳥谷 敬 氏

1981年6月26日生まれ、東京都出身。聖望学園(埼玉)では3年夏に甲子園出場。早大に進み、2年春に東京6大学で3冠王に輝く。03年ドラフト自由枠で阪神入団。フルイニング連続試合出場667は歴代5位。20年に千葉ロッテに移籍し活躍、21年に現役を引退。現在は野球解説者、野球評論家としてテレビやバラエティなど幅広く活躍中。

大林 尚朝

株式会社Another works 代表取締役

早稲田大学卒業。パソナグループに入社後、ビジョナル株式会社での事業立ち上げ経験を経て、2019年に株式会社Another worksを創業。2,000社・200自治体・約10万名が利用する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営。テレビ東京「WBS」にて複業推進の代表企業として働き方の最新トレンドを紹介。東京都・大阪産業局等にて起業家メンターを担当。iU客員准教授。

■複業クラウドとは

「複業クラウド」は、複業したい人と企業をつなぐ総合型複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探すことができます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。また、企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。

タレント向けページ:https://talent.aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP

■株式会社Another worksとは

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

