TVアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」の場面写缶バッジ2個セットの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」の商品の受注を4月9日（水）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1252?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼場面写缶バッジ2個セット
※画像は「鴨乃橋ロン 場面写缶バッジ2個セット」を使用しております。
鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティの印象的なシーンを缶バッジ2個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全5種（鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティ）
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1252?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact
担当： 齊藤直樹
Mail： support@amnibus.com
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(C)天野明／集英社・鴨乃橋ロンの禁断推理製作委員会