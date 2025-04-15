One Terraceが展開する外国人材紹介事業「チョクトリ」が、韓国人材向け日本就職支援サイトを公開！

株式会社One Terrace

株式会社One Terrace（本社：東京都、代表取締役：石中達也）は、外国人材紹介事業「チョクトリ」の一環として、韓国人材向けのWEBサイト「One Terrace Korea」（https://korea.oneterrace.jp/）を新たに公開しました。韓国での集客体制を強化し、日本就職を目指す韓国人への支援を本格化します。

このWEBサイトでは、日本での就職に関心を持つ韓国人が、自分に合った求人情報をすぐに検索できるほか、就職活動に役立つノウハウやイベント情報なども随時確認可能です。

One Terrace Koreaとは

One Terrace Koreaは、「日本で働きたい」という韓国人の夢を叶えるために、現地での情報発信ときめ細やかな就職支援を行う専門チームです。日本での学生生活や社会人経験を持つ先輩やキャリアアドバイザーが連携し、就職前から入社後の定着までをサポートしています。

主なサポート内容：

- 個別面談・キャリアカウンセリング- 履歴書・エントリーシート添削- 面接対策指導- 内定後フォロー・メンタルケア- 定着支援（生活サポートや相談対応）WEBサイトの特徴- 日本企業の求人情報を韓国語で閲覧可能- 就職ステップやサポート内容をわかりやすく紹介- SNSと連携し、リアルな情報を随時発信中

WEBサイト：https://korea.oneterrace.jp/

SNSでも就職情報を発信中

NAVERブログ： https://blog.naver.com/oneterrace_korea

Instagram：@one.terrace_korea(https://www.instagram.com/one.terrace_korea/)

SNSでは、求人情報に加えて、就職活動や日本での生活に役立つリアルな情報を日々発信しています。

今後の展開

5月末には、韓国釜山で開催される「第12回 日本就職博覧会」に参加し、建設・施工管理職に特化したオフライン面接会を初開催予定です。今後も需要の高い分野に注力し、韓国からの優秀な人材の日本就職を支援してまいります。

One Terraceは、「可能性をつなぐ」ことをミッションに、グローバルな人材循環と多文化共生社会の実現を目指して、今後も活動を広げます。

会社概要

One Terraceは、2016年8月にベトナムで創業した、地方企業の採用支援やDX推進を担う会社です。2017年4月に日本法人を設立後、2019年5月にミャンマー法人を設立し、ベトナム、ミャンマーで日本語教育を行うとともに、アジア諸国から日本への就業支援を行う事業を手がけている他、日本国内の教育機関向けソリューションの提供や企業・学校・自治体のブランディング支援、システム開発等を行っております。

会社名：株式会社One Terrace

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル3F

代表者：代表取締役社長 石中達也

設立：2017年4月

事業内容：外国人材紹介・育成、DX支援、多文化共生支援

URL：https://oneterrace.jp/