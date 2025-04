コスメブランド『vim BEAUTY』（ヴィム ビューティー）＜待望の明るめピンクベージュカラー登場＞クッションファンデーション新色「16 vanilla」発売

株式会社Direct Tech

BRANDING PRODUCE COMPANYである株式会社Direct Tech(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井上信太郎、以下Direct Tech)は、メイクアップクリエイター“マリリン”との協働プロデュースコスメブランド『vim BEAUTY』(ヴィム ビューティー)より、大人気クッションファンデーション「effect like finish cushion foundation」(エフェクト ライク フィニッシュ クッション ファンデーション)の新カラー「16 vanilla」を、4月25日(金)12:00より公式サイトにて発売いたします。





自身のメイク技術と知識を活かした動画が人気のメイクアップクリエイター“マリリン”が、「高いキープ力・プロ級の仕上がり・使いやすさ」にこだわり抜いたコスメブランド『vim BEAUTY』。肌トラブルをカバーするため、これまでたくさんのファンデーションを試してきた“マリリン”が、誰でも簡単に使える、崩れにくいクッションファンデーションを作りたいとの想いから、独自のファンデーションを開発しております。

2022年6月に、クッションファンデーションと、コンシーラーがセットになった2in1のファンデーションキット「effect like finish foundation kit」を発売し、発売初日に初回生産分10,000個が即日完売。その後、ご要望の多かったクッションファンデーション単体商品として「effect like finish cushion foundation」を発売。コスメを本音で評価する雑誌『LDK the Beauty8月号』にて「22 sand」が「崩れないファンデーション部門ベストバイ(最高評価)」を受賞し、『LDK the Beauty24年1月号』では「崩れないファンデ部門」コスメオブザイヤー2023を受賞するなど、メディアでも話題のアイテムとなりました。

「effect like finish cushion foundation」は、セミマットなテクスチャーが素肌にしっかり密着するファンデーションです。サラッとひと塗りでナチュラルカバーし、重ねるほどにしっかりカバーしますが、厚塗り感なく仕上がるところが特徴です。今回発売する新色「16 vanilla」は、ご愛用様のご要望にお応えし開発いたしました。既に販売している「18 ecru」よりもピンクベージュ寄りのカラーとなっております。

数々のコスメを試してきた“マリリン”がプロデュースをするコスメブランドとして、注目を集める『vim BEAUTY』。今後も“マリリン”本人が何度も試行錯誤を重ねてこだわり抜いた商品展開にご注目ください。

vim BEAUTY 公式サイト :https://vim-beauty.com

公式LINE :https://lin.ee/aOIdWGr

公式Instagram :https://www.instagram.com/vim_bymarilyn/

公式X :https://x.com/vim_BEAUTY(https://x.com/vim_BEAUTY)

商品概要

サラッとひと塗りでナチュラルカバー・重ねるほどにしっかりカバー

クッションファンデーション「effect like finish cushion foundation」

●商品名:effect like finish cushion foundation

(エフェクト ライク フィニッシュ クッション ファンデーション)

●価格:2,970円(税込)

●カラー:【追加色】16 vanilla

【既存色】18 ecru / 19 cream / 22 sand / 26 warm / 28 bronze

●商品詳細:

SPF50+・PA+++

セミマットなテクスチャーが素肌にしっかり密着し、サラッとひと塗りでナチュラルカバーし、重ねるほどにしっかりカバーします。高いカバー力でも厚塗り感なく仕上がります。

また保湿力に優れた4種類のオイル成分を配合し、うるおいを保ちながら自然な仕上がりを24時間キープします。

【全6色展開】16 vanilla

<NEW>

18 ecru

19 cream

22 sand

26 warm

28 bronze

【POINT】

POINT01 圧倒的カバー力

サラッとひと塗りでナチュラルカバー

重ねるほどにしっかりカバー

POINT02 24時間キープ

メイク直し不要で24時間崩れ知らず

※メイク持続力臨床テスト済

※個人差があります

POINT03 SPF50+ PA+++

毎日受ける紫外線からのダメージをブロック



POINT04 うるおいをキープ

保湿力に優れた4種類のオイル成分を配合しうるおいを保つ

Before 塗布前

After 塗布後

メイクアップ効果によるイメージ

※個人差がございます

ブランドコンセプト

マリリン プロフィール

fukuse yuuri:マリリン

YouTube登録者数120万人越え、動画再生回数は3億9000万超を誇るメイクアップクリエイター。メイクアップ動画を中心に、料理や掃除などライフスタイルの動画で 人気を集める。現在四児の母。数多くいる”メイクアップクリエイター”の中でもハリウッドセレブさながらの外国人風メイクで話題を呼んでいる。現在はYouTuberとしての枠を超え、メイク講師や、企業へのSNSアドバイザー、コスメ商品のプロデュースなど活動は多岐にわたる。

【YouTube】https://www.youtube.com/c/MarilynFukuseYuuri

【Instagram】https://www.instagram.com/yuuri_fukuse/

【X】https://x.com/No5yuurin

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@marilynfukuse

Direct Tech 会社概要

Direct Techは、独自のメソッドでD2CブランドをグロースさせるBRANDING PRODUCE COMPANYです。多様な領域で展開する自社ブランドのノウハウをベースに、エージェントとしてもワンストップでブランドのグロースを支援します。

会社名 :株式会社Direct Tech

住所 :東京都渋谷区千駄ケ谷2丁目1-8 Barbizon8 401

設立 :2018年11月

代表者 :井上 信太郎

事業内容:D2C事業、D2Cブランドコンサルティング事業、D2Cエージェント事業

URL :https://direct-tech.jp/