“ S.F.C × URBS ” 初のコラボレーションアイテムをリリース

株式会社アーバンリサーチ

2025年4月18日(金)より、URBAN RESEARCH BUYERS SELECT(以下、URBS)と2020年からスタートし"Stripes For Creative(不規則なバランス)"をコンセプトにした「S.F.C」との初のコラボレーションアイテムの販売をスタートします。

S.F.Cの型をベースに、素材を細番手の糸を使用した軽量平織WOOLにアップデートしたURBSらしい大人の初夏のセットアップを展開。セットアップを軸にメッシュTやゲームシャツなどのアクセントを加えた、清涼感のある計6型のコレクションをリリースいたします。

URBAN RESEARCH ONLINE STOREとURBAN RESEARCH KYOTO店にて同日発売となります。

ぜひご覧ください。

LINE UP

別注TAILORED SHIRT JACKET

\41,800(税込)

color: BLACK, NAVY, CHARCOAL

size: M, L, XL, XXL

SS25 TAILORED SHIRT JACKETをWOOL素材にアップデート。

素材は2/86×1/56という細番手を使用している軽量の平織WOOL。

ポリエステル混紡のためサラリとした肌触りで、

とても着心地の良い素材です。

別注PARACHUTE PANTS

\38,500(税込)

color: BLACK, NAVY, CHARCOAL

size: M, L, XL, XXL

SS25 PARASCHUTE PANTSをWOOL素材にアップデート。

素材は2/86×1/56という細番手を使用している軽量の平織WOOL。

ポリエステル混紡のためサラリとした肌触りで、

とても着心地の良い素材です。

別注BAGGY SHORTS

\28,600(税込)

color: BLACK, NAVY, CHARCOAL

size: M, L, XL, XXL

SS25 BAGGY SHORTSをWOOL素材にアップデート。

素材は2/86×1/56という細番手を使用している軽量の平織WOOL。

ポリエステル混紡のためサラリとした肌触りで、

とても着心地の良い素材です。

別注SS GAME SHIRT \22,000(税込)

color: WHITE, NAVY, BLACK

size: M, L, XL, XXL

SS25のLS GAME SHIRTをオリジナルストライププリント入りの半袖Verにアップデート。

素材はS.F.C SS25と同じポリエステル生地です。

別注SUPER BIG SS MESH TEE \15,400(税込)

color: WHITE, NAVY, BLACK

size: M, L, XL, XXL

SS25 SUPER BIG SS MESH TEEをSFCオリジナルロゴ刺繍入りにアップデート。

素材はS.F.C SS25と同じメッシュ素材となります。

別注SUPER BIG SS TEE

\15,400(税込)

color: WHITE, GRAY, NAVY, BLACK

size: M, L, XL, XXL

SS25 SUPER BIG TEE W DRAWSTRINGを左胸にストライプロゴプリントを入れアップデート。

素材はS.F.C SS25と同じポリエステル生地です。

S.F.C

”独創的なストライプ ”

ブランドロゴのストライプが表現する、「不規則なバランス」をコンセプトに独自のベーシックアイテムを創り出す。

"Stripes For Creative"

Expressed by the stripe of the brand logo,

Create original basic items based on the concept of " irregular balance ".

Instagram@ sfc.japan(https://www.instagram.com/sfc.japan/)