TVアニメ「アポカリプスホテル」のアポカリプスホテル Blu-ray 第1巻（特装限定版）の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「アポカリプスホテル」の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「アポカリプスホテル」の商品の受注を4月8日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1661?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼アポカリプスホテル Blu-ray 第1巻（特装限定版）

人類がいなくなり文明が崩壊した地球――銀座。そこに佇む一棟のホテルと、人類の帰りを待ちづつけるロボットたちの物語。

CygamesPictures制作のオリジナル“ホテル”アニメーション「アポカリプスホテル」がBlu-rayリリース！

『オンエア（配信）情報 』

2025年4月8日 (火)より毎週火曜25:34～ 日本テレビ他にて放送（※初回25:40～）

ABEMA、Lemino、アニメタイムズにて見放題無料配信

『公式サイト』

https://apocalypse-hotel.jp/

『公式X(Twitter)』

https://x.com/Apo_Hotel/

収録話：TVアニメ第1話～第3話

映像特典：

◆ノンクレジットオープニング

◆ノンクレジットエンディング

◆WEB次回予告

◆PV集

封入特典：

◆特製ブックレット

◆ヤチヨ&ポン子クリアカードセット

他、仕様：

◆アニメ描き下ろしデジパック

◆三方背BOX

発売元：CyberAgent

販売元：アルマビアンカ

『AMNIBUS限定 各巻購入特典のご案内』

各巻の予約期間内にご購入いただいたお客様へ、それぞれ描き下ろしパッケージイラストを使用した「パーツ付きBIGアクリルスタンド」を付属いたします。

今後順次公開される第2巻以降も同様に「パーツ付きBIGアクリルスタンド」を特典として付属しますので、ぜひAMNIBUSをチェックしてくださいね！

▽予約購入特典

該当商品を1個ご注文ごとに、予約購入特典として「第1巻パッケージイラスト パーツ付きBIGアクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格：\11,000(税込)

品番：CAXA-10001

仕様：Blu-ray 1枚

特典仕様

サイズ：本体：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1661?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)アポカリプスホテル製作委員会