『呪術廻戦 0×サンリオキャラクターズ』のトレーディングアクリルマスコット、トレーディングイラストカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『呪術廻戦 0×サンリオキャラクターズ』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『呪術廻戦 0×サンリオキャラクターズ』の商品の受注を4月7日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1495?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルマスコット

乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン、禪院真希×けろけろけろっぴ、狗巻 棘×KIRIMIちゃん.、パンダ×クロミ、五条 悟×シナモロール、夏油 傑×ルロロマニックのイラストをアクリルマスコットに仕上げました。

厚さ8mmのアクリルとなっており、台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン・五条 悟×シナモロール アクリルマスコット AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 :全8種

サイズ:(最大約)55×45mm 厚み:8mm 特典:(約)37×33mm 厚み:8mm

素材 :アクリル

▼トレーディングイラストカード

乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン、禪院真希×けろけろけろっぴ、狗巻 棘×KIRIMIちゃん.、パンダ×クロミ、五条 悟×シナモロール、夏油 傑×ルロロマニックのイラストをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン・五条 悟×シナモロール イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 :全12種

サイズ:(約)80×50mm

素材 :紙

▼お名前BIGアクリルキーホルダー

※画像は「乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン お名前BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン、禪院真希×けろけろけろっぴ、狗巻 棘×KIRIMIちゃん.、パンダ×クロミ、五条 悟×シナモロール、夏油 傑×ルロロマニックのイラストをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \1,100(税込)

種類 :全6種(乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン、禪院真希×けろけろけろっぴ、狗巻 棘×KIRIMIちゃん.、パンダ×クロミ、五条 悟×シナモロール、夏油 傑×ルロロマニック)

サイズ:(約)97×73mm 厚み:3mm

素材 :アクリル

▼パーツ付きウッドスタンド

※画像は「乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン パーツ付きウッドスタンド」を使用しております。

乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン、禪院真希×けろけろけろっぴ、狗巻 棘×KIRIMIちゃん.、パンダ×クロミ、五条 悟×シナモロール、夏油 傑×ルロロマニックのイラストをパーツ付きのウッドスタンドに仕上げました。

木のぬくもりを感じる木製のアイテムになります。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \990(税込)

種類 :全6種(乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン、禪院真希×けろけろけろっぴ、狗巻 棘×KIRIMIちゃん.、パンダ×クロミ、五条 悟×シナモロール、夏油 傑×ルロロマニック)

サイズ:(約)38×25mm 台座:(約)49×27mm 名札:(約)25×17mm 厚み:4mm ※種類によって異なる

素材 :天然ヒノキ

▼サンリオデザインプロデュース・サンリオキャラクターズコラボについて

サンリオのキャラクターデザインの特徴のひとつである「かわいらしさ」を表現することにポイントをおき、キャラクターの新たな魅力を引き出している。

(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々/集英社 (C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPR.NO.L652718