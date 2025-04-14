漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ」が4月15日(火)より第2回 胸キュン漫画大賞を開催
株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志)が提供する漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)(https://creators.mechacomic.jp/)」は、2025年4月15日(火)より「第2回 胸キュン漫画大賞」を開催いたします。受賞者には賞金最大50万円を贈呈いたします。
■第2回 胸キュン漫画大賞
https://creators.mechacomic.jp/contest/munekyun_mangataisho_02
＜開催時期＞
2025年4月15日(火)10:00～2025年6月16日 (月)23:59
＜各賞と賞金・特典＞
【金賞】
賞金 ：50万円
特典：めちゃコミックでデビュー
【銀賞】
賞金：30万円
特典：めちゃコミックでデビュー
【銅賞】
賞金：10万円
特典：めちゃコミックでデビュー
【期待賞】
QUOカードPay1万円分を贈呈
＜応募条件＞
ドキドキや切なさなど、胸がキュンとなるストーリーであれば何でもOK！
プロアマ不問、どなたでも応募可能です。
・ジャンル不問、形式自由（ページ読み／タテ読み）
・完成原稿の場合：ページ読み作品は4ページ以上、タテ読み作品は1作品16コマ以上
・ネームの場合：ページ読み作品は12ページ以上、タテ読み作品は1作品40コマ以上
＜審査員＞
めちゃコミック クリエイターズ編集部
「めちゃコミック クリエイターズ」は2021年11月のサービス提供開始以降、多くの漫画家の方に作品をご投稿いただき、コンテスト受賞者をはじめ続々と「めちゃコミック」でデビューしています。
今後も「めちゃコミック クリエイターズ」出身の漫画家の方のデビュー作品を順次配信予定ですので、楽しみにお待ちください。
配信中の「めちゃコミック」デビュー作品一覧はこちら(https://mechacomic.jp/books?utf8=%E2%9C%93&text=&genre=&sort=&tags%5B%5D=1615)！
今後もお客様のニーズに応えるため、サービスの充実を図るとともに、デビューを目指す多くの漫画家の方々を応援してまいります。
【めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ）https://creators.mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/creators/
■めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)とは？
「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)」は、国内最大級の電子書籍・漫画ストア「めちゃコミック」が運営する漫画投稿サービスです。
ジャンル不問、いつでも誰でも簡単にPC・スマートフォン・タブレットから作品を投稿し、読者や編集部からのリアクションやコメント、講評を確認することができます。投稿作品には広告表示設定が可能で、作品が閲覧される際に発生する広告収入は投稿者の皆さまへ100%還元いたします。
【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミックサービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
＜無料キャンペーンページ＞https://mechacomic.jp/free
以上
※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。