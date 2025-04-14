医師の働き方はもっと、自由でいい。―多様な道を切り拓く先駆者たちが語る「MTカンファレンス2025 spring」5月24日（土）-25日（日）開催決定！
「医師＝臨床」という固定観念に縛られない、新しいキャリアの在り方とは？株式会社メディカルトリビューン（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀川 修）は、医師＋αの様々なキャリアを歩む医師たちが集うオンラインカンファレンスイベント「MTカンファレンス 2025 spring ～Dr.'s Career Week～」を5月24日（土）、25日（日）の２日間、開催いたします。医師のキャリアの可能性を広げるヒントが詰まった、未来志向のトークセッションをお届けします。
■登壇者について※順不同
アンター株式会社代表取締役CEO 中山 俊氏（整形外科医×起業家）
株式会社ウェルネス代表取締役 中田 航太郎氏（総合内科医×起業家）
株式会社ヘッジホッグ・メドテック代表取締役 川田祐美氏（医系技官出身×起業家）
株式会社グッドバトン代表取締役CEO 園田正樹氏（産婦人科医×起業家）
日本医療安全学会理事長／浜松医科大学教授 大磯義一郎氏（医師×弁護士×医療法学教授）
大阪医科薬科大学助教 河野恵美子氏（消化器外科医×女性医師支援）
株式会社AIメディカルサービス代表取締役・CEO 多田智裕氏（医師×起業家）
その他にも様々なキャリアを持つゲストが登壇予定。詳細が決まり次第、随時発表いたします。
■こんな方におすすめ
・今後のキャリアに漠然とした不安がある
・医師としての働き方に疑問や限界を感じている
・他の医師がどんな選択をしているのか知りたい
・医師＋αの道に関心がある
・これから医師になる医学生・研修医
■「MTカンファレンス 2025 spring ～Dr.'s Career Week～」開催概要
開催日：2025年5月24日（土）～25日（日）10:00～18:00
開催形式：オンライン（Zoomストリーム配信）
開催場所：メディカルトリビューンWEB（https://medical-tribune.co.jp/）内特設ページ
参加費：無料
URL： https://medical-tribune.co.jp/special/mt-conference/
主催：株式会社メディカルトリビューン
※登壇者の募集状況により開催日数、開催時間は変更となる場合がございます
■お問合せ
Mail：ml-mtcwebmaster@medical-tribune.co.jp
イベント企画担当 本間
【株式会社メディカルトリビューンについて】
株式会社メディカルトリビューン（本社：東京都港区）は、1968年の医学新聞「 Medical Tribune 」創刊以来、医療・医学に特化した情報発信を行ってきました。現在、医師向け専門メディア「Medical Tribuneウェブ」（ https://medical-tribune.co.jp/）を中心に、医師のキャリア支援、教育、情報共有を目的としたオンラインコンテンツの企画・運営にも注力しており、医療の未来を担う医師の“知”と“可能性”を広げる取り組みを展開しています。
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創業：1967年
代表取締役社長：堀川 修
URL：https://corp.medical-tribune.co.jp/