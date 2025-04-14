【介護福祉士国家試験・第37回】すべて無料！ 国内最大の資格学習サービス「1st Studyz」にて、問題と解説の公開を開始しました！＜利用者累計130万人突破＞
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が運営する「介護福祉士国家試験 1st Studyz」は、2025年4月7日（月）より、「第37回試験」の問題と解説を無料にて公開いたしました。
「介護福祉士国家試験 1st Studyz」は、時間や場所を問わず、パソコンやスマートフォンから気軽に資格学習ができる、プロによる解説付きの無料サービスです。移動の合間や寝る前のたった数分に1クリックで勉強することができます。
このたび、2025年1月に実施された、介護福祉士国家試験「第37回試験」の問題と解説をサービス内の「過去問学習」に収録いたしました。
※画像は「FP3級試験」の画面イメージです。
★「介護福祉士国家試験 1st Studyz」の詳細はこちら
▶https://careworker.1studyz.com
▼学習機能
「介護福祉士国家試験 1st Studyz」は本番に近い実践演習ができる「過去問学習」から、最短数秒で知識量を確認する「単語帳学習」、スマホで学習しやすい「スワイプ学習」まで、シーンに合わせた学習スタイルを選択できます。どの機能も1クリックで回答できる手軽な仕様になっています。
●過去問学習
試験の過去問題を1問1答形式で学習できる機能。有識者による解説付きです。
●単語帳学習
知識量の定着を確認できる単語帳（暗記カード）機能。移動時間に使用したり、まだ過去問にチャレンジするほど学習が進捗していないときや、学習の総仕上げにも最適です。
●スワイプ学習
スマホで学習しやすい〇×式の2択学習機能。過去問の実問題よりも短文でサクサク答えられるため、移動中の数分に、またはまだ資格学習の序盤で、実践するほど知識に自信がない際にご活用いただけます。
●合格メディア
当サービスは各資格、合格者最大300名に独自調査を行っています。実際の勉強時間や学習環境など合格に必要な情報はもちろん、資格取得前と後（3年後）で収入はどれぐらい変化したか、この資格が役に立った、または立たなかった理由、実践したおすすめ勉強法など、まとめ記事にはない生の声を忖度なしで記事にしています。
▼「1st Studyz」サービスラインナップ
「過去問 1st Studyz」は2023年1月のリリース以降、サービスを拡充させ、現在22サイト、10万問超を掲載。学習サービス規模としては国内最大※の資格学習プラットフォームへと成長しました。
※調査リソース：問題の掲載数。2025年4月7日時点、当社調べ。範囲：資格学習サービスにおいて。
本サービスは「スキマ時間に1クリックで、1番手軽に合格を目指す学習ツール」をコンセプトに、無料で学習し放題、会員登録不要。有識者による解説付きの過去問学習サイトで、試験運営元に許諾をいただき、現在は下記の21資格を運営しています。
＜サービスラインナップ＞
【過去問 1st Studyz ポータルサイト】https://1studyz.com/
【ITパスポート】https://itpassport.1studyz.com
【基本情報技術者試験】https://fe.1studyz.com
【FP3級】https://fp3.1studyz.com
【宅建】https://takkenshi.1studyz.com
【行政書士試験】https://gyouseishoshi.1studyz.com
【FP2級】https://fp2.1studyz.com
【国内旅行業務取扱管理者試験】https://kokunairyokokanri.1studyz.com
【保育士試験】https://hoikushi.1studyz.com
【介護福祉士国家試験】https://careworker.1studyz.com
【社会保険労務士試験（社労士試験）】https://lssa.1studyz.com
【社会福祉士国家試験】https://social.1studyz.com
【美容師国家試験】https://biyoshi.1studyz.com
【理容師国家試験】https://riyoshi.1studyz.com
【第一種 衛生管理者試験】https://eisei1.1studyz.com
【第二種 衛生管理者試験】https://eisei2.1studyz.com
【日商簿記3級】https://boki3.1studyz.com
＼NEW／【ケアマネジャー試験（介護支援専門員実務研修受講試験）】https://caremanager.1studyz.com
＼NEW／【情報セキュリティマネジメント試験】https://sgshiken.1studyz.com
＼NEW／【看護師国家試験】https://kangoshi.1studyz.com
＼NEW／【保健師国家試験】https://hokenshi.1studyz.com
＼NEW／【助産師国家試験】https://josanshiken.1studyz.com
▼ユーザーの声
「1st Studyz」はリリースから累計利用者数が130万人を突破し、日々、多くのご意見やご感想が寄せられています。
※口コミ分析対象期間：2023年1月5日～2024年9月30日
※調査リソース：「1st Studyz」アンケートフォームに寄せられた口コミ
今後は取り扱い資格の拡充はもちろん、効率よく試験合格するための新学習機能、マイページ機能、合格アシスト機能などを実装していく予定ですので、ぜひ学習にご活用ください。
※本サービスは各試験運営団体の許諾する使用範囲、著作権法を順守し運営しています。
※本サービスの解説は（株）Gakkenが独自に製作したものです。
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開