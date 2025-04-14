【創業9周年限定モデル】七工匠 7Artisan Euryphaessa 50mm F1.1 Mマウント 数量限定販売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの交換レンズ「Euryphaessa 50mm F1.1 ライカMマウント」を2025年4月14日（月）に販売開始いたします。

焦点工房オンラインストア 販売価格：\ 58,880（税込）

七工匠（しちこうしょう）「Euryphaessa 50mm F1.1」は七工匠 創業9周年記念モデルです。お客様からのご要望により全世界200本限定で再生産されました。そのうち20本（ブラック10本、シルバー10本）の販売が可能となりました。「Euryphaessa（エウリュピュエッサ）」は、ギリシャ神話に登場する名前で、「広く光り輝く者」または「広がる光を持つ者」という意味になります。

記念モデル限定デザイン

付属のレンズキャップには、通常版には無い「7Artisans」の記念ロゴデザインを採用。記念モデルならではの特別仕様となっております。

距離計連動アジャスト機能

Euryphaessa 50mm F1.1 には、距離計連動アジャスト機能が採用されています。製品には調整用のチャートと精密ドライバーが付属しており、ユーザーの撮影機器環境に合わせて、自ら距離計連動をセッティングすることが可能です。

金属外装を採用した高品位な外観

レンズ外観の金属部はなめらかで質感がよく、高品位な外観に仕上げています。携帯性も重視し、カメラボディとレンズのバランスを崩さない設計になっております。

無段階の絞りリング

絞りリングはクリック感のない無段階式で、動画撮影時に絞りリングの操作音を拾ってしまう心配がなく、スムーズに操作ができます。

7Artisans Euryphaessa 50mm F1.1【ブラック】7Artisans Euryphaessa 50mm F1.1【シルバー】仕様レンズ構成（6群7枚）

- 対応マウント：ライカM- 焦点距離 : 50mm（35mm判換算）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）- 対応撮像画面サイズ：フルサイズ- レンズ構成：6群7枚（高屈折低分散ガラスレンズ3枚）- 絞り：F1.1-F16- 絞り羽根：13枚- 最短撮影距離：0.7m- フィルター径：55mm- サイズ：約Φ63×54mm（マウント部除く）- 質量：約396g- 付属品：前後キャップ、フォーカスレバー、距離計連動調整用チャート・精密ドライバーサンプルフォト

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ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002222

About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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