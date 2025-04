もうすぐ劇場版が公開！話題の『マインクラフト』より、新商品の目覚まし時計（ミニクリーパー）が2025年8月上旬より発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入‧製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、2025年劇場版公開で話題の『マインクラフト』より、新生活にぴったりの新商品、マインクラフト 目覚まし時計(ミニクリーパー)の販売を、2025年8月上旬より順次開始することを発表します。

■販売について

<オンライン販売>

予約開始 :2025年4月14日(月)

発売時期 :2025年8月上旬予定

<販売ページ>

Amazon: https://www.amazon.co.jp/

マイクラファン・ショップ:https://bit.ly/3FY44yB

インフォレンズギークショップ:https://bit.ly/4jrwijJ

<INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店販売>

販売開始:2025年8月上旬予定

店舗所在地:東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

※店頭販売は発売日以降、順次開始予定です。取り扱い店舗は今後追加される可能性がございます。最新の取扱状況につきましては、マインクラフト商品を取り扱う各店舗へお問い合わせください。

【商品紹介】

■マインクラフト 目覚まし時計(ミニクリーパー)

大人気ゲーム「マインクラフト」からミニクリーパーの目覚まし時計が登場!

ちっちゃなクリーパーがとってもキュート!

コンパクトなサイズ感で置く場所も選びません。

枕元や机の上など、好きな場所で使っちゃおう!

※電池:単4電池2本使用(別売り)

発売日 :2025年8月上旬 発売予定

価格 :\3,300(税込)

商品サイズ :約8.5x8x2.8(cm)

メーカー : Paladone

■マイクラファン・ショップとは

マイクラファン‧ショップは、マインクラフトの海外‧国内公式ライセンス商品を取り扱うオンラインショップです。今年で9周年を迎え、今後も魅力的なグッズをお届けいたします。さらに、建築コンテストやキャンペーンなどの参加型のイベントも随時開催し、皆様とのつながりを大切にしています。

<ショップURL> https://shop.micrafan.com/

<公式ショップLINE>https://page.line.me/wah3771d

<公式Instagram> https://www.instagram.com/micrafanshop/

<公式X> https://x.com/micrafanshop

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 :東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容 : エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL : http://www.infolens.com

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.