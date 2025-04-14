¡ã¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¡ßJ-¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡ä¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¡ß¡ÖAJINOMOTO¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¡×
Ì£Á¹¡¦¾úÂ¤À½ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©°ËÆá»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²Ö²¬¼þ°ìÏº¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢J-¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO ½Õ»³Íµ°ìÏº¡¢°Ê²¼ J-¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º¡Ë¤ÎJOYL¡ÖAJINOMOTO¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¡×300g¥¹¥Þー¥È¥°¥êー¥ó¥Ñ¥Ã¥¯ (R)¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖAJINOMOTO¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¡×¡Ë¤ÈÅö¼Ò¤Î¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢2025Ç¯4·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖNadia¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¸ø¼° SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Î¾¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬¡¢2024Ç¯12·î¤è¤ê¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖNadia¡×¤Ë¤ÆÅ¸³«Ãæ¤Î¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡ßÄêÈÖÄ´Ì£ÎÁ¡¦¿©ºà¤Ç¡ª
¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¤¦¤ÞÌ£UP¥ì¥·¥Ô¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¤È¿Íµ¤ÄêÈÖÄ´Ì£ÎÁ¤ä¿©ºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢SNS¤ä³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¤Î¿Íµ¤ÎÁÍý²È8Ì¾¤¬³«È¯¡£Ä¹Ç¯²ÈÄí¤Ç°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖÄ´Ì£ÎÁ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè¸ÞÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¤È¡ÖAJINOMOTO¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é
¥Ðー¥¸¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖNadia¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖAJINOMOTO¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¡×¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤ËË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¸ø¼° X¤ª¤è¤Ó Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·× 15Ì¾ÍÍ¤ËÎ¾¾¦ÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÅö¤¿
¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡ßÄêÈÖÄ´Ì£ÎÁ¡¦¿©ºà¤Ç¡ª¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¤¦¤ÞÌ£UP¥ì¥·¥Ô¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÊNadia¡Ë
https://oceans-nadia.com/special/ekishio
¢£¸ø¼°X Instagram¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾
¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¤È¡ÖAJINOMOTO¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¡×¤Ç¤¦¤Þ¤ßUP!¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯ 4·î 14Æü¡Ê·î¡Ë～ 4·î 20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸300ml¡×¤È¡¢J-¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º¡ÖAJINOMOTO¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¡×300g ¥¹¥Þー¥È¥°¥êー¥ó¥Ñ¥Ã¥¯ (R)¡Ê¸ø¼° X 10Ì¾ÍÍ¡¢¸ø¼° Instagram 5Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¦¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¸ø¼°X¡§https://x.com/hanamaruki_pr
¡¦¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/hanamaruki_pr/
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ× ¡Û
¡¦¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸ 300ml¡×
ÊÆ¤³¤¦¤¸¤È±ö¤òÃúÇ«¤Ë½ÏÀ®¤µ¤»¡¢ÃúÇ«¤Ëºñ¤Ã¤¿±ÕÂÎ¥¿¥¤¥×¤Î±ö¤³¤¦¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥±ö¤³¤¦¤¸¤ÎÀ¸¤¤¿¹ÚÁÇ¤ÎÎÏ¤È¾åÉÊ¤Ê¤³¤¦¤¸¤Î»ÝÌ£¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î³¤Î¤Ê¤¤±ÕÂÎ¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é·×ÎÌ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿§¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£°®¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÎÌ¤¬Ä´À°¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤¯¤Ó¤ìÆþ¤ê¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¡£
¢£¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.hanamaruki.co.jp/shiokouji.html
¡¦JOYL¡ÖAJINOMOTO¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¡× 300g ¥¹¥Þー¥È¥°¥êー¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡× (R)
»ØÄêÇÀ±à¤Î¸¶ÎÁ¤À¤±¤ò¤·¤Ü¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡£¶ìÌ£¡¦¿ÉÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£AJINOMOTO¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.j-oil.com/oliveoil/
¢§Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡¦Âè°ìÃÆ¡§¥¨¥¹¥Óー¿©ÉÊ¡ÖËÜÀ¸À¸¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000094394.html
¡¦ÂèÆóÃÆ¡§¥æ¥¦¥¿©ÉÊ¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥¬¥é¥¹ー¥×¡×
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000094394.html
¡¦Âè»°ÃÆ¡§¤«¤É¤äÀ½Ìý¡Ö¤«¤É¤ä¤Î½ãÀµ¤´¤ÞÌý¡×
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000094394.html
¡¦Âè»ÍÃÆ¡§¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥É¡Ö ¥ß¥ë¥¯¤ò¿©¤Ù¤ëÆýÍï¥Ð¥¿ー ¡×
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000094394.html