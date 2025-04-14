【社会福祉士国家試験・第37回】すべて無料！ 　国内最大の資格学習サービス「1st Studyz」にて、問題と解説の公開を開始しました！＜利用者累計130万人突破＞

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が運営する「社会福祉士国家試験 1st Studyz」は、2025年4月1日（火）より、「第37回試験」の問題と解説を無料にて公開いたしました。

「社会福祉士国家試験 1st Studyz」は、時間や場所を問わず、パソコンやスマートフォンから気軽に資格学習ができる、プロによる解説付きの無料サービスです。移動の合間や寝る前のたった数分に1クリックで勉強することができます。

このたび、2025年2月に実施された、社会福祉士国家試験「第37回試験」の問題と解説をサービス内の「過去問学習」に収録いたしました。

※画像は「FP3級試験」の画面イメージです。

★「社会福祉士国家試験 1st Studyz」の詳細はこちら

▶https://social.1studyz.com/

▼学習機能

「社会福祉士国家試験 1st Studyz」は本番に近い実践演習ができる「過去問学習」から、最短数秒で知識量を確認する「単語帳学習」、スマホで学習しやすい「スワイプ学習」まで、シーンに合わせた学習スタイルを選択できます。どの機能も1クリックで回答できる手軽な仕様になっています。

●過去問学習

試験の過去問題を1問1答形式で学習できる機能。有識者による解説付きです。

●単語帳学習

知識量の定着を確認できる単語帳（暗記カード）機能。移動時間に使用したり、まだ過去問にチャレンジするほど学習が進捗していないときや、学習の総仕上げにも最適です。

●スワイプ学習

スマホで学習しやすい〇×式の2択学習機能。過去問の実問題よりも短文でサクサク答えられるため、移動中の数分に、またはまだ資格学習の序盤で、実践するほど知識に自信がない際にご活用いただけます。

●合格メディア

当サービスは各資格、合格者最大300名に独自調査を行っています。実際の勉強時間や学習環境など合格に必要な情報はもちろん、資格取得前と後（3年後）で収入はどれぐらい変化したか、この資格が役に立った、または立たなかった理由、実践したおすすめ勉強法など、まとめ記事にはない生の声を忖度なしで記事にしています。

▼「1st Studyz」サービスラインナップ

「過去問 1st Studyz」は2023年1月のリリース以降、サービスを拡充させ、現在22サイト、10万問超を掲載。学習サービス規模としては国内最大※の資格学習プラットフォームへと成長しました。

※調査リソース：問題の掲載数。2025年4月7日時点、当社調べ。範囲：資格学習サービスにおいて。

本サービスは「スキマ時間に1クリックで、1番手軽に合格を目指す学習ツール」をコンセプトに、無料で学習し放題、会員登録不要。有識者による解説付きの過去問学習サイトで、試験運営元に許諾をいただき、現在は下記の21資格を運営しています。

＜サービスラインナップ＞

【過去問 1st Studyz ポータルサイト】https://1studyz.com/

【ITパスポート】https://itpassport.1studyz.com

【基本情報技術者試験】https://fe.1studyz.com

【FP3級】https://fp3.1studyz.com

【宅建】https://takkenshi.1studyz.com

【行政書士試験】https://gyouseishoshi.1studyz.com

【FP2級】https://fp2.1studyz.com

【国内旅行業務取扱管理者試験】https://kokunairyokokanri.1studyz.com

【保育士試験】https://hoikushi.1studyz.com

【介護福祉士国家試験】https://careworker.1studyz.com

【社会保険労務士試験（社労士試験）】https://lssa.1studyz.com

【社会福祉士国家試験】https://social.1studyz.com

【美容師国家試験】https://biyoshi.1studyz.com

【理容師国家試験】https://riyoshi.1studyz.com

【第一種 衛生管理者試験】https://eisei1.1studyz.com

【第二種 衛生管理者試験】https://eisei2.1studyz.com

【日商簿記3級】https://boki3.1studyz.com

＼NEW／【ケアマネジャー試験（介護支援専門員実務研修受講試験）】https://caremanager.1studyz.com

＼NEW／【情報セキュリティマネジメント試験】https://sgshiken.1studyz.com

＼NEW／【看護師国家試験】https://kangoshi.1studyz.com

＼NEW／【保健師国家試験】https://hokenshi.1studyz.com

＼NEW／【助産師国家試験】https://josanshiken.1studyz.com

▼ユーザーの声

「1st Studyz」はリリースから累計利用者数が130万人を突破し、日々、多くのご意見やご感想が寄せられています。

※口コミ分析対象期間：2023年1月5日～2024年9月30日

※調査リソース：「1st Studyz」アンケートフォームに寄せられた口コミ

今後は取り扱い資格の拡充はもちろん、効率よく試験合格するための新学習機能、マイページ機能、合格アシスト機能などを実装していく予定ですので、ぜひ学習にご活用ください。

※本サービスは各試験運営団体の許諾する使用範囲、著作権法を順守し運営しています。

※本サービスの解説は（株）Gakkenが独自に製作したものです。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開