《26卒》IT業界ジャンル別順位発表。ソフトウェアはＳｋｙ、Webサービスはグーグル。他、ユーザー系など8区分発表。
株式会社文化放送キャリアパートナーズ

株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2026年卒業予定の学生を対象とした「2026入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。



近年のIT業界への注目を受けて、今回「IT業界ジャンル別順位」を発表いたします。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2026入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査【IT業界ジャンル別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ソフトウェアTOP5◆


1位　Ｓｋｙ


2位　ＮＴＴデータ


3位　富士ソフト


4位　日本ＩＢＭグループ


5位　サイボウズ







◆通信系TOP5◆


1位　東日本電信電話（ＮＴＴ東日本）


2位　ＪＣＯＭ


3位　ＫＤＤＩ


4位　ＮＴＴドコモ


5位　ソフトバンクグループ







◆ITメーカー系TOP5◆


1位　日立ソリューションズ


2位　ＮＥＣソリューションイノベータ


3位　日立システムズ


4位　三菱電機ソフトウエア


5位　ＮＥＣネッツエスアイ







◆ユーザー系（金融系）◆


1位　ＭＳ＆ＡＤシステムズ


2位　三菱ＵＦＪトラストシステム


3位　明治安田システム・テクノロジー


4位　三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー


5位　東京海上日動システムズ







◆ユーザー系（商社系・製造系）◆


1位　日鉄ソリューションズ


2位　伊藤忠テクノソリューションズ（ＣＴＣ）


3位　ＳＣＳＫ


4位　ソニーグローバルソリューションズ


5位　ＪＦＥシステムズ







◆ユーザー系（インフラ系・その他）◆


1位　ＪＳＯＬ


2位　電通総研


3位　ＡＮＡシステムズ


4位　日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ


5位　ヤマトシステム開発







◆独立系TOP5◆


1位　大塚商会


2位　日本ビジネスシステムズ（ＪＢＳ）


3位　ソフトウェア・サービス


4位　ネットワンシステムズ


5位　ＴＩＳ







◆WEBサービスTOP5◆


1位　グーグル


2位　楽天グループ


3位　メルカリ


4位　サイバーエージェント


5位　アマゾンジャパン








その他詳細については、下記よりDLしていただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d90419-57-af71c0502dc64ac2c4dad9481187af9a.pdf


また、総合順位については2025年3月31日配信


業種別順位については2025年4月7日配信のリリースをご覧ください。



▽総合順位


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000090419.html



▽業種別


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000090419.html



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■調査概要


調査名 ：2026入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査


調査対象 ：2026年春入社希望の「ブンナビ」会員　（現大学4年生、現大学院2年生）


調査期間 ：開始:2024/10/1 ～ 終了:2025/3/15


調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート


文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート


文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート


　　＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式


有効回答数 ：19,856（うち男子12415・女子7441／文系14036・理系5820)　　


└総得票数 ：62,612票



■本件に関するお問い合わせ先


企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ


担当者：高野


Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp


ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/