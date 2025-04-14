《26卒》IT業界ジャンル別順位発表。ソフトウェアはＳｋｙ、Webサービスはグーグル。他、ユーザー系など8区分発表。
株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2026年卒業予定の学生を対象とした「2026入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。
近年のIT業界への注目を受けて、今回「IT業界ジャンル別順位」を発表いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2026入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査【IT業界ジャンル別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ソフトウェアTOP5◆
1位 Ｓｋｙ
2位 ＮＴＴデータ
3位 富士ソフト
4位 日本ＩＢＭグループ
5位 サイボウズ
◆通信系TOP5◆
1位 東日本電信電話（ＮＴＴ東日本）
2位 ＪＣＯＭ
3位 ＫＤＤＩ
4位 ＮＴＴドコモ
5位 ソフトバンクグループ
◆ITメーカー系TOP5◆
1位 日立ソリューションズ
2位 ＮＥＣソリューションイノベータ
3位 日立システムズ
4位 三菱電機ソフトウエア
5位 ＮＥＣネッツエスアイ
◆ユーザー系（金融系）◆
1位 ＭＳ＆ＡＤシステムズ
2位 三菱ＵＦＪトラストシステム
3位 明治安田システム・テクノロジー
4位 三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー
5位 東京海上日動システムズ
◆ユーザー系（商社系・製造系）◆
1位 日鉄ソリューションズ
2位 伊藤忠テクノソリューションズ（ＣＴＣ）
3位 ＳＣＳＫ
4位 ソニーグローバルソリューションズ
5位 ＪＦＥシステムズ
◆ユーザー系（インフラ系・その他）◆
1位 ＪＳＯＬ
2位 電通総研
3位 ＡＮＡシステムズ
4位 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ
5位 ヤマトシステム開発
◆独立系TOP5◆
1位 大塚商会
2位 日本ビジネスシステムズ（ＪＢＳ）
3位 ソフトウェア・サービス
4位 ネットワンシステムズ
5位 ＴＩＳ
◆WEBサービスTOP5◆
1位 グーグル
2位 楽天グループ
3位 メルカリ
4位 サイバーエージェント
5位 アマゾンジャパン
その他詳細については、下記よりDLしていただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d90419-57-af71c0502dc64ac2c4dad9481187af9a.pdf
また、総合順位については2025年3月31日配信
業種別順位については2025年4月7日配信のリリースをご覧ください。
▽総合順位
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000090419.html
▽業種別
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000090419.html
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■調査概要
調査名 ：2026入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査
調査対象 ：2026年春入社希望の「ブンナビ」会員 （現大学4年生、現大学院2年生）
調査期間 ：開始:2024/10/1 ～ 終了:2025/3/15
調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート
文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート
文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート
＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式
有効回答数 ：19,856（うち男子12415・女子7441／文系14036・理系5820)
└総得票数 ：62,612票
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ
担当者：高野
Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp
ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/