【CV：雨宮天/安元洋貴】ボイスコミック動画を新たに公開！美しき令嬢と野獣辺境伯のギャップ萌え×すれ違いラブコメディ！『新訳 婚約破棄された令嬢は野獣辺境伯へ嫁ぐ！』
キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ブリーゼコミックス『新訳 婚約破棄された令嬢は野獣辺境伯へ嫁ぐ！1』を発売し、雨宮天さん、安元洋貴さんにご出演頂いたボイスコミックとPVを公開いたしました。
新訳 婚約破棄された令嬢は野獣辺境伯へ嫁ぐ！1
https://www.comic-brise.com/comics/shintotu1/(https://www.comic-brise.com/comics/shintotu1/)
漫画：岡まだち／原作：かのん
発売日：2025年4月14日
ISBN：9784799220344
判型：B6
定価：750円（本体682円＋税10％）
積極的な妖精姫令嬢×奥手な野獣辺境伯の
すれ違いロマンティック・コメディ！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=msxK9_RSb1Q ]
【キャスト】
■ヴィオレッタ（CV：雨宮天）
■バッセン（CV：安元洋貴）
他：小磯里奈／高柳良介／川桜ちたお／海地唯子
市山享／西森千豊／熊谷正行／三浦叶向／大竹剛史
小林蓮雄／内田りりこ／八木橋敏慧／岩川日和
【CV：雨宮天】美しき筋肉、これしか勝ちませんわ！15秒PVも新たに公開！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aIGDIfk5MVY ]
■ヴィオレッタ（CV：雨宮天）
(C)Madachi Oka(C)Kanon 2025 Printed in Japan／キルタイムコミュニケーション
第1話無料公開中！作品ページはこちら :
https://www.comic-brise.com/contents/shintotu/
無実の罪で婚約破棄された公爵令嬢ヴィオレッタ。
さらに、野獣と噂される辺境伯バッセンとの結婚を命じられるが、
筋骨隆々な男性が好みな彼女は大喜びで辺境伯に嫁ごうとする！
一方で、辺境伯は自分の容姿へのコンプレックスもあり
ヴィオレッタが望んで婚約するはずないと思いつめていて…？
特典一覧
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