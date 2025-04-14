【CV：雨宮天/安元洋貴】ボイスコミック動画を新たに公開！美しき令嬢と野獣辺境伯のギャップ萌え×すれ違いラブコメディ！『新訳　婚約破棄された令嬢は野獣辺境伯へ嫁ぐ！』

写真拡大 (全20枚)

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ブリーゼコミックス『新訳　婚約破棄された令嬢は野獣辺境伯へ嫁ぐ！1』を発売し、雨宮天さん、安元洋貴さんにご出演頂いたボイスコミックとPVを公開いたしました。



新訳　婚約破棄された令嬢は野獣辺境伯へ嫁ぐ！1



https://www.comic-brise.com/comics/shintotu1/(https://www.comic-brise.com/comics/shintotu1/)



漫画：岡まだち／原作：かのん


発売日：2025年4月14日


ISBN：9784799220344


判型：B6


定価：750円（本体682円＋税10％）



積極的な妖精姫令嬢×奥手な野獣辺境伯の


すれ違いロマンティック・コメディ！





【CV：雨宮天/安元洋貴】ボイスコミック公開！



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=msxK9_RSb1Q ]

【キャスト】


■ヴィオレッタ（CV：雨宮天


■バッセン（CV：安元洋貴）


他：小磯里奈／高柳良介／川桜ちたお／海地唯子


　　市山享／西森千豊／熊谷正行／三浦叶向／大竹剛史


　　小林蓮雄／内田りりこ／八木橋敏慧／岩川日和


【CV：雨宮天】美しき筋肉、これしか勝ちませんわ！15秒PVも新たに公開！



[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aIGDIfk5MVY ]

■ヴィオレッタ（CV：雨宮天



(C)Madachi Oka(C)Kanon 2025 Printed in Japan／キルタイムコミュニケーション

第1話無料公開中！作品ページはこちら :
https://www.comic-brise.com/contents/shintotu/

無実の罪で婚約破棄された公爵令嬢ヴィオレッタ。


さらに、野獣と噂される辺境伯バッセンとの結婚を命じられるが、


筋骨隆々な男性が好みな彼女は大喜びで辺境伯に嫁ごうとする！


一方で、辺境伯は自分の容姿へのコンプレックスもあり


ヴィオレッタが望んで婚約するはずないと思いつめていて…？




特典一覧


コミックブリーゼ公式サイト
https://comic-brise.com/(https://comic-brise.com/)
コミックブリーゼ編集部X（旧Twitter）
https://x.com/comic_brise(https://x.com/comic_brise)
コミックブリーゼTikTok
https://www.tiktok.com/@comic_brise(https://www.tiktok.com/@comic_brise)
コミックブリーゼチャンネル【公式】
https://www.youtube.com/@comic_brise(https://www.youtube.com/@comic_brise)


【問合せ先】release_mg@microgroup.co.jp