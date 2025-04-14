【Pontaパス】コロナシネマワールド新劇場オープン記念映画が毎日1,200円で観られるおトクなキャンペーン実施
KDDIは、コロナシネマワールド ららぽーと安城店のオープンを記念し、映画割引クーポン「auシネマ割」において、2025年4月18日から5月15日までの期間限定で、Pontaパス会員ならコロナシネマワールドの全劇場で映画鑑賞料金を大人1,200円＊で提供するキャンペーンを実施します。
「auシネマ割」は、映画鑑賞券やポップコーンがおトクに購入できるPontaパス会員向けクーポンで、毎日大人1,400円＊で映画鑑賞をお楽しみいただけます。コロナシネマワールド新劇場オープン記念キャンペーンでは毎日大人1,200円＊で、よりおトクに映画の鑑賞が可能となります。
＊大人以外の券種の料金は、実施概要をご参照ください。
※上記金額は全て税込み価格です。
キャンペーンURLはこちら▶http://kddi-l.jp/fyK(http://kddi-l.jp/fyK)
コロナシネマワールド新劇場オープン記念キャンペーン実施概要
- 内容：映画鑑賞料金がいつでも1,400円でご利用いただけるPontaパス会員特典「auシネマ割」が、さらにおトクな1,200円で鑑賞できる期間限定のキャンペーンになります。
- 利用方法：必ず事前にクーポンをご用意いただき、劇場のチケット売場やインターネット販売でご購入ください。クーポン1枚につき、鑑賞券5枚まで割引対象となります。
- 実施期間：2025年4月18日～5月15日
- 対象ユーザー：Pontaパス会員（月額情報料548円（税込）/初回30日間無料）
- 対象劇場：全国のコロナシネマワールド
[表: https://prtimes.jp/data/corp/34485/table/1195_1_7962d910aa58a4b495e0b9f21ad510dd.jpg ]
※金額は全て税込み価格です。
auシネマ割 各劇場サイト：
<コロナシネマワールド＞http://kddi-l.jp/fyK(http://kddi-l.jp/fyK)
■映画鑑賞料金について
※4DX／3D／Dolby Atmos／IMAX作品でのご鑑賞は、劇場所定の追加料金でご鑑賞いただけます。追加料金については各劇場へお問合せください。
※本割引対象外:特別興行、ライブビューイング、ラグジュアリーシート等の特別料金が設定されているシート。
※一部通常料金が異なる劇場がございます。
【参考情報】
Pontaパス会員は映画館での鑑賞もおトクに
●auシネマ割
対象劇場：松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）/ ローソン・ユナイテッドシネマ グループ / テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / フォーラムシネマネットワーク
いつでも鑑賞料金1,400円（大人・大学生の場合） ※詳細はHPをご参照下さい
URL: http://kddi-l.jp/nce
★Pontaパス初回加入特典★
下記サイトより、Pontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼント！
URL：http://kddi-l.jp/xak
対象劇場：TOHOシネマズ/松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）/ローソン・ユナイテッドシネマ グループ/テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ / フォーラムシネマネットワーク
※クーポンはおひとり様1回限りご利用いただけます。
※特別料金の上映にはご利用になれません。別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。
※その他詳細は、HPをご参照下さい。https://entm.auone.jp/(https://entm.auone.jp/)
■「Pontaパス」とは
おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。
詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。