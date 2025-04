日本古来の音楽“雅楽”と西洋の伝統音楽“クラシック”が南座に集結。【ゼロからの祈りコンサート～OKINAシルクロード企画「未来は過去にある」in京都四條南座】の開催決定

一般社団法人Style KYOTO

ゼロからの祈りコンサート~OKINAシルクロード企画~「未来は過去にある」

“There is the future in the past”──未来は過去にある、をキーワードに、OKINAシルクロード企画はシルクロード の夢を現代に伝えてきました。

今回、歴史が層をなす音楽から次世代の子どもたちへのメッセージとして、特別なコンサートを行います。

世界的ピアニストであるマルタ・アルゲリッチをはじめとする西洋の音楽と、数々の奉納を行ってきた友吉鶴心(琵琶)、稲葉明徳(篳篥)による和の音楽が京都南座に集います。

ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロなどの西洋の弦楽器*、琵琶、篳篥などの東洋の絃楽器*、これらの楽器はかつてシルクロードを通じて伝わった歴史があります。

これら歴史と楽器の魅力を伝えるため、公演前には子供たちに向けたワークショップも開催されます。

この特別な演奏会に是非足をお運びください。

*弦楽器、絃楽器(げんがっき)ともに指で張った糸を弾き音を出す楽器。

【公演概要】

『絃と弦 雅楽とヴィヴァルディ /四季 in 京都南座』

日時:2025年5月25日(日) 14:30開場 15:00開演

会場:京都四條南座

料金:1等席 大人8,000円 小人4,000円(小学生から高校生)

2等席 大人6,000円 小人3,000円(小学生から高校生)

※全席指定

※未就学児入場不可

※25日の公演にはマルタ・アルゲリッチは出演しません

展示:13:00より、ホワイエにて琵琶ワークショップ、womensartisanポップアップ、絃楽の展示(管弦と管絃の違い)をいたします。

チケット購入

チケットぴあ:https://t.pia.jp/(Pコード291-166)

ローソンチケット:https://l-tike.com/(Lコード 53835)

店頭販売:(発券日以降)ローソン、ミニストップ

CNプレイガイド:0570-08-9999(10:00~18:00オペレーター対応)

ファミリーマート店内マルチコピー機

イープラス:https://eplus.jp/

【プログラム】

〈第一部〉

絃楽器公演「絃 過去 - 現在 - 未来 」

友吉鶴心(薩摩琵琶)

稲葉明徳(篳篥ほか)

黛敏郎 BUNRAKU

演奏:佐藤晴真(チェロ)

越天楽 ほか

演奏:弥栄雅楽会(稲葉明徳監修)

〈第二部〉

弦楽器公演「ヴィヴァルディ / 四季」

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲『四季』

演奏:石上真由子(ヴァイオリン)

テレマン室内オーケストラ

チケットに関する問い合わせ

キョードーインフォメーション

0570-200-888(12:00~17:00土日祝休み)

公演に関する問い合わせ

ミホプロジェクト

075-417-4870(10:00~16:00土日祝休み)

『マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)特別演奏会in京都南座』

日時:2025年5月26日(日) 18:00開場 18:30開演

会場:京都四條南座

料金:1等席 28,000円

2等席 20,000円

※全席指定

※未就学児入場不可

出演:マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)

川久保賜紀(ヴァイオリン)

川本嘉子(ヴィオラ)

上野道明(チェロ)

※26日の公演はすでに完売しております。

25日出演者プロフィール

友吉鶴心(ともよしかくしん)作曲家・琵琶奏者・NHK大河ドラマ芸能考証/指導

幼い頃より様々な文化・芸能の稽古を受け両祖父の偉業である薩摩琵琶継承・発展を志し、名跡を世襲、世界的な琵琶奏者・鶴田錦史に従事。文部大臣奨励賞・NHK会長賞等受賞。様々なジャンルと国内外で共演を重ね古典は基より、ゲーム音楽等多様活動中。日本文化芸能普及の一環としてNHK大河ドラマ「べらぼう」を始め多数の芸能考証・指導を担当し、NHKラジオ深夜便『もっと!光る君へ』の案内役をレギュラーも勤め、更には武智美保とシルクロードに向けて数々のコンサートを勤める。

農林水産省『ありが糖大使』/台東区観光大使・アドバイザー/NPO法人ACT.JT理事/一般社団法人日本スイーツ協会理事。日本大学藝術学部音楽学科非常勤講師。

稲葉明徳(いなばあきのり)作曲家・雅楽奏者

幼少より篠笛、和太鼓、篳篥、ドラム等を始め、1972年より宮内庁の東儀兼彦に従事。1978年に日本雅楽会へ入会し1979年18歳で東京落所に入る。以来数多くの雅楽公演に参加する。1996年に独立。以後日本音楽集団に所属し篳篥だけでなく他国のリード楽器や世界の珍しい楽器、太平簫(テピョンソ)、葫蘆絲(フルス)、巴烏(バーウー)等も研究。胡志厚等の教えを受け、管子(グァンズ)や嗩吶(スオナ)を習得。

正倉院復元楽器を用いた劉宏軍の「天平楽府」、野村万之丞の「真伎楽」「大田楽」、九世野村万蔵と南原清隆のコラボ「現代狂言」、デーモン閣下「邦楽維新」、怪談狂言「耳なし邦一」、松坂慶子「天守物語」、森田剛の「蛇切り丸」、市川染五郎、中村勘九郎の「阿弖流為」等の舞台で作曲や演奏に参加する。朝日放送の正倉院DVD、京都御所DVD、『精霊の守り人』、その他NHKをはじめ数多くのメディアに楽曲提供している。

佐藤晴真(さとうはるま)チェロ奏者

2019年、ミュンヘン国際音楽コンクールチェロ部門において日本人として初めて優勝し、国際的に注目を集めた。18年、第11回ルトスワフスキ国際チェロコンクール第1位および特別賞など多数の受賞歴を誇る。バイエルン放送響はじめ国内外の著名なオーケストラと共演しており、リサイタル、室内楽でも好評価を博す。これまでドイツ・グラモフォンより3枚のCDをリリース。江副記念リクルート財団第52回奨学生。使用楽器は宗次コレクションより貸与されたE.ロッカ1903年製。

石上真由子(いしがみまゆこ)ヴァイオリン奏者

日本音楽コンクール等、内外で受賞多数。国内外でオーケストラとの共演も重ね、題名のない音楽会やNHKクラシック音楽館等メディア出演も多数。アンサンブル九条山メンバー。Ensemble Amoibe主宰。Music Dialogueアーティスト。京都市芸術新人賞、音楽クリティック・クラブ賞、大阪文化祭賞、音楽音楽賞、藤堂音楽賞、京都府文化賞受賞。日本コロムビアよりCD発売中。https://mayukoishigami.com

弥栄雅楽会(やさかががくかい)

八坂神社の催事に雅楽を奉賛する会。八坂神社での舞楽奉納は平安時代の中ごろ、円融天皇の病気平癒のために奉納されたことに始まる。その後、崇徳天皇の頃からは毎年奉納されるようになった。中世には応仁の乱などによって中断したが、幕末の孝明天皇の折に復興し、現在は弥栄雅楽会が奉納を引き継いでいる。

テレマン室内オーケストラ

1963年に指揮者・延原武春が結成。延原の指揮のもとテレマン作曲「マタイ受難曲」、「ヨハネ受難曲」等数々の作品を本邦初演。その活動は高く評価され「サントリー音楽賞」を受賞。2003年、ドイツの「バッハ・フェスティバル」でC.P.E.バッハ「チェンバロ協奏曲Wq1」を世界初演した。2007年にはクラシカル楽器によるF.J.ハイドンのオラトリオ「四季」を好演、「大阪文化祭賞グランプリ」を受賞。2012年よりドイツ人バロック・ヴァイオリン奏者ウッラ・ブンディーズ氏を主席各演コンサートマスターとして迎えた。

OKINAシルクロード企画とは

「OKINAシルクロード企画」は、これから「ギフト・贈り物」や神が生命を与えるという意味をもつ「DONO」のコンセプトを取り入れていきたいと考えています。「OKINAシルクロード企画」の基本をなる「未来は過去にある」というコンセプトと共に、未来を担う子どもたちや若い人たちへ音楽の力を伝えていくコンサート「DONO/贈り物」を企画・開催いたします。

主催 OKINAシルクロードプロジェクト【ゼロからの祈り】実行委員会

一般社団法人culture and peace

共催 八坂神社 / 京都府 / ミホプロジェクト

後援 京都市 / 京都新聞 / 読売新聞京都総局 / エフエム京都

協力 南座 / Style KYOTO / MBSテレビ / キョードー大阪

25日のみ ATVK

26日のみ 公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団

企画・制作 有限会社ミホプロジェクト

総合プロデュース 武智美保

ゼロからの祈りコンサート in 南座コンサート詳細 https://mihoproject.com/information/3250.html

お問い合わせ

有限会社ミホプロジェクト https://mihoproject.com/

京都府京都市上京区寺之内通り浄福寺西入中猪熊町332

TEL 075-417-4870

HP https://mihoproject.com/