『ミリプロ』新作グッズが発売！ なもり先生が手掛けた“制服風衣装”テーマの描き起こし等身＆ミニキャライラストが登場
VTuber事務所『Million Production』（通称『ミリプロ』）の新作グッズが発売決定！ 本日4月14日(月)から通販サイト「eeo Store online」で先行販売が、5月16日(金)からeeo POP-UP STOREで店頭販売がスタートします。
新作グッズには、描き起こし等身＆ミニキャライラストを使用。
漫画家・イラストレーターのなもり先生（代表作：『ゆるゆり』など）が手掛けた、メンバーが“制服風衣装”にお着替えしたイラストです♪
メンバーたちと一緒に淡い青春が送れる……そんな気分が味わえる新作グッズをご紹介！
▼通販でのご購入はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/6129?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt852(https://eeo.today/store/101/title/6129?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt852)
販売情報
先行通販：4月14日(月)～
店頭受取予約：4月14日(月)～4月17日(木)
店頭販売：5月16日(金)～5月28日(水)
販売場所：eeo POP-UP STORE
eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/6129?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt852)
“制服風衣装”テーマの描き起こし等身＆ミニキャライラストを使用して、9アイテム38種の新作グッズが登場
【等身イラスト グッズ一覧】
・ホログラム缶バッジ（全5種）※ブラインド
・おなまえアクリルプレートバッジ（全5種）※ブラインド
・アクリルスタンド（全5種）
・証明写真風シール（全5種）
・プレミアムポストカードホルダー（全1種）
・キャンバスボード（全1種）
【ミニキャライラスト グッズ一覧】
・ホログラム缶バッジ（全5種）※ブラインド
・パーツ付きアクリルキーホルダー（全5種）※ブラインド
・アクリルステッカー（全5種）
・アクリルジオラマ（全1種）
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートBOXをご用意しています。
等身イラスト
ホログラム缶バッジ（全5種）※ブラインド
キラキラ輝くホログラム仕様で、スペシャル感がアップした缶バッジは大きさおよそ5.7cm。メンバーたちのお顔部分をクローズアップしたデザインで、可愛い表情をじっくりと堪能できます！
おなまえアクリルプレートバッジ（全5種）※ブラインド
大きさおよそ6cm×7cm以内の、学生証風のおなまえアクリルプレートバッジ。誕生日や記念すべき初配信日などメンバーたちのプロフィールも書いたグッズは、『ミリプロ』リスナー必携です！
アクリルスタンド（全5種）
※画像は一例です。
アクリルスタンドは、縦横最大15cm。メンバーの全身を描いているので、個性あふれる“制服風衣装”の着こなしやポーズなど、イラストを隅々までチェックできます！
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証明写真風シール（全5種）
※画像は一例です。
証明写真風シールは、大きさおよそ15cm×10cm。手帳やPC、スマホなど身近なアイテムに貼って、いつでも『ミリプロ』メンバーをそばに感じてみては？
プレミアムポストカードホルダー（全1種）
ポストカードを30枚収納できるプレミアムポストカードホルダー。ポストカードをしまうほかに、メンバーのブロマイドや『ミリプロ』のグッズと一緒に撮った写真などを入れて、自分だけのアルバムを作ってみるのもおすすめ♪
キャンバスボード（全1種）
0号Fサイズ（大きさおよそ18cm×14cm）のキャンバスボード。本物のキャンバス生地を使用しているので、高級感のある仕上がりに！“制服風衣装”を着たメンバーたちの等身イラストを、高品質でご鑑賞ください!!
ミニキャライラスト
ホログラム缶バッジ（全5種）※ブラインド
ミニキャライラストを使用したグッズラインナップにも、大きさおよそ5.7cmのホログラム缶バッジが登場。等身イラストver.のホログラム缶バッジとあわせて、カバンにつけたりラックに並べて飾ったりすれば、可愛さが倍増すること間違いなし！
パーツ付きアクリルキーホルダー（全5種）※ブラインド
大きさおよそ6cm×5cm以内のパーツ付きアクリルキーホルダー。背景の黒板＆黒板消しデザインのミニパーツで、メンバーが着ている“制服風衣装”の爽やかさもさらにアップ♪
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アクリルステッカー（全5種）
※画像は一例です。
アクリルステッカーは、ステッカーのように貼ることができるアクリル製のアイテム。PCやキャリーケースに貼るのはもちろん、お部屋に飾るのにもぴったりです♪
アクリルジオラマ（全1種）
台座にパーツを差し込んで組み立てるアクリルジオラマ。パーツとパーツの間に奥行きが生まれるので、メンバーたちが目の前に飛び出してきたかのような立体感が感じられます。
お部屋に飾れば、学生生活を楽しむメンバーたちの声が今にも聞こえてきそう……！
新作グッズを購入してポストカードもゲット！
今回発売した『ミリプロ』の新作グッズを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全6種）をランダムで1枚プレゼントします。
ポストカードの絵柄は、新作グッズにも使用した描き起こし等身＆ミニキャライラスト♪
新作グッズとあわせて、ポストカードもぜひゲットしてみてください！
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https://eeo.today/store/101/title/6129?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt852(https://eeo.today/store/101/title/6129?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt852)
“制服風衣装”テーマの描き起こし等身＆ミニキャライラストを使用して、内容盛りだくさんで登場した『ミリプロ』の新作グッズ。
新作グッズを購入して、メンバーたちと一緒に青春を謳歌してみませんか？
(C) 2024 Million Production inc.
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus