「自社の最適なDX戦略をみつける！ バックオフィスDX最前線」セミナー　大阪と東京で開催

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健)は、

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）との共催で、2025年4月18日（金）と2025年4月25日（金）に「自社の最適なDX戦略をみつける！ バックオフィスDX最前線」セミナーを、各会場で開催いたします。

■概要

本セミナーでは、クラウド会計などの最新ITツールの活用事例から、労務管理のデジタル化による効率化まで、中小企業のDX推進に必要な情報と、具体的な解決策をご紹介します。また、IT導入補助金の活用方法も含め、会場開催ならではの無料個別相談で、各企業の状況に合わせた最適なDX戦略を一緒に考えます。業務効率と生産性を向上させたいご担当者様、バックオフィスDXでお悩みを抱えている担当者様に最適なセミナーです。

■講演トピック

- 中小企業におけるバックオフィスDXの重要性と課題- システム活用によるバックオフィス業務の改善事例～会計・販売管理・経費精算～- 人事労務DX～勤怠管理・給与計算の効率化、人事管理～- IT導入補助金を利用したDXの推進- 希望者への無料個別相談（講演時間は約60分）

■開催概要

■開催地・開催日（期間）：

大阪：2025年4月18日（金）15時00分 ～ 16時00分 開場14時30分

東京：2025年4月25日（金）16時00分 ～ 17時00分 開場15時30分

■会場：

大阪：リファレンス大阪駅前第4ビル貸会議室 2307B

〒530-0001大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル23F

東京：辻・本郷 税理士法人 東京ミッドタウン八重洲事務所 カフェテリア

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲

八重洲セントラルタワー32階

■費用：無料

■定員：大阪会場：30名、東京会場：20名

■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（共催）

■備考：

1) 定員に達した場合、お申込期間終了前に締め切る場合があります。

2) お申し込みいただいた方に、入館方法等を記載した当日のご案内メールをお送りします。

3) 本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

こちらよりお申込みください :https://lp.k3r.jp/ht_tax/25041825?k3ad=prtitc申込期限：大阪会場2025年4月16日（水）17時00分まで東京会場2025年4月23日（水）17時00分まで

■講師情報

菊池 典明

（辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 取締役）

税理士。2012年辻・本郷 税理士法人大阪支部に入社。株式会社のほか医療法人、社会福祉法人、公益法人等の税務・会計に関する業務を中心に、法人の事業承継や個人の相続コンサルティングも担当。2015年より経営企画室に所属し、クライアントのクラウド会計の導入やDXの推進などに携わる。2021年よりDX事業推進室担当。同年12月辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 取締役就任。多くのセミナー講師も務める。

■会社概要

- 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要- 代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健- 所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F- 事業内容：経営管理部門全般に係るコンサルティング、ソフトウェア・ハードウェア販売/導入支援、経理/人事アウトソーシング、個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営- URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

Email：itc-pr@ht-itc.jp