¡ÖGiGO¡×¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥×¥ê¥ó¥È―¥·ー¥ëµ¡¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä»²²Ã¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¡ª

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、2025年4月13日(日)から10月13日(月)の会期で開催される「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の「デジタルウォレットパーク」に運営参加サプライヤーとして協賛いたします。

「GiGO(ギーゴ)」のミニクレーンゲームなどが大阪・関西万博に登場!

2024年8月、大阪ミナミに旗艦店「GiGO大阪道頓堀本店」をオープンした当社は、「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に、「デジタルウォレットパーク」運営参加サプライヤーとして協賛いたします。

「デジタルウォレットパーク」は、会場内においてEXPO2025デジタルウォレットを活用した「ミャクポ!」ポイントを使ったアクティビティやコンテンツを提供する施設で、当社は「GiGOミニクレーンゲーム6台」と「デジタルウォレットミャクミャクのプリントシール機2台」を設置して協賛いたします。

EXPO2025デジタルウォレット「ミャクポ!」を、あえてアナログの「オリジナルのコイン」にしてゲーム機に投入する形で、コイン片手に「どれで遊ぶか」というワクワク感を楽しんでいただくエンターテイメントを提供いたします。

2025年大阪・関西万博「デジタルウォレットパーク」概要URL:

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20241204-02/

当社は、大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」に賛同し、万博に来訪される国内外のさまざまな文化圏の皆様に遊びを提供することで、同博覧会に協賛いたします。

ゲーム用のオリジナルのコイン イメージ

デジタルウォレットミャクミャクのプリントシール機(イメージ)

■「GiGO大阪道頓堀本店」屋外ビジョンで大阪・関西万博のプロモーション映像を放映!

デジタルウォレットミャクミャクのプリントシール機シート(イメージ)

関西の旗艦店「GiGO大阪道頓堀本店」では、屋外ビジョンに大阪・関西万博「EXPO2025デジタルウォレット」のインフォメーション動画を2025年4月14日(月)より放映いたします。日本でも有数のインバウンド観光地である道頓堀で、大阪・関西万博の魅力を発信いたします。

写真はGiGO大阪道頓堀本店

上記内容はEXPO2025デジタルウォレットサービスの協力事業です。

■「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」概要

・正式名称:2025年日本国際博覧会(略称:大阪・関西万博)

・開催期間:2025年4月13日(日)~10月13日(月)

・会場:大阪 夢洲(ゆめしま)

・テーマ :いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)

・コンセプト :People’s Living Lab(未来社会の実験場)

・EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト:https://www.expo2025.or.jp/

■「GiGO」について

●GiGOの会社情報:https://www.gendagigo.jp/

●当社公式X:https://x.com/GENDA_GiGO

●店舗情報サイトURL:https://tempo.gendagigo.jp/

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。