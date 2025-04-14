【焼肉屋さかい・肉匠坂井・七輪坂井・カルビ大陸】合同キャンペーン！JTBトラベルギフト50,000円分など豪華賞品が抽選で当たる！歳末ギフトフェア開催！春のギフトフェア開催！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

焼肉を食べて、ギフト商品を当てよう！焼肉屋さかい、炭火焼肉屋さかい、肉匠坂井、七輪坂井、カルビ大陸の106店舗では4月18日（金）～ 5月23日（金）までに各店舗にて3,000円（税込）以上ご飲食をいただいたお客様にJTBトラベルギフト50,000円分などが当たりますキャンペーンを行います。応募ハガキに3,000円以上のレシートを貼付して店内の応募箱もしくは郵便ポストにご投函ください。新シーズン到来のビッグな運だめしを美味しい焼肉と共にチャレンジしてください。皆さまのご来店をお待ちしております。

開催期間 2025年4月18日（金）～ 5月23日（金）

ハガキ応募期間 2025年4月18日（金）～2025年5月30日（金）

■ 豪華賞品の内容

旅行 Get賞 ： JTBトラベルギフト 50,000円分 5組様

贅沢お食事Get賞： お食事券 25,000円分 10組様

お手軽お食事Get賞： お食事券 5,000円分 30組様

● 焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかい 店舗一覧

https://www.yakiniku.jp/sakai/shop/(https://www.yakiniku.jp/sakai/shop/)

※店舗名記載の【炭火】は「炭火焼肉屋さかい」でございます。

◎ 焼肉屋さかいグランドメニュー https://www.yakiniku.jp/sakai/menu/(https://www.yakiniku.jp/sakai/menu/)

● 肉匠坂井 店舗一覧

・つくば研究学園店 茨城県つくば市西岡419-1 029-893-5288

・宇都宮店 栃木県宇都宮市簗瀬町1950-1 028-678-6029

・入間店 埼玉県入間市野田下郷636-1 042-931-3929

・さいたま中央店 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-8-8 048-858-9111

・市原五所店 千葉県市原市東五所7-13 0436-40-4131

・おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南6-8-2 043-293-3011

・八王子めじろ台店 東京都八王子市山田町1689-5 042-668-7329

・八王子堀之内店 東京都八王子市堀之内3丁目30-10 042-675-9103

・金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25-4C 045-791-5229

・長岡今朝白店 新潟県長岡市今朝白2-5-15 ﾄｰｱｼｮｯﾋﾟﾝｸ゛ｾﾝﾀｰ内 0258-39-6877

・燕三条店 新潟県燕市井土巻3丁目207 0256-63-3211

・新潟赤道店 新潟県新潟市東区牡丹山6-570-1 025-250-8133

・富山黒瀬店 富山県富山市黒瀬1丁目3-2 076-461-6229

・赤祖父店 富山県高岡市赤祖父757 0766-28-1511

・中川原店 富山県富山市中川原389-1 076-461-7529

・白山松任店 石川県白山市田中町207-2 076-274-0772

・福井二の宮店 福井県福井市二の宮3-403 0776-28-0829

・岐阜正木店 岐阜県岐阜市正木北町13-1 058-210-0329

・関マーゴ店 岐阜県関市倉知817番地 0575-29-3329

・鵜沼店 岐阜県各務原市鵜沼西町3-73-1 058-260-3229

・富士宮バイパス店 静岡県富士宮市富士見ヶ丘437-3 0544-28-4629

・三島南店 静岡県三島市南町15-15 055-991-3929 ・静岡藤枝店 静岡県藤枝市築地1-6-28 054-647-2029 ・静岡袋井店 静岡県袋井市川井1187-1 0538-31-2908 ・清水インター店 静岡県静岡市清水区西久保45-1 054-364-9049

・浜松佐鳴台店 静岡県浜松市中区佐鳴台1-6-21 053-445-1091

・港店 愛知県名古屋市港区本宮町8-46 052-654-8829

・愛知春日井店 愛知県春日井市浅山町3-15-4 0568-37-3429

・名古屋岩塚店 愛知県名古屋市中村区岩塚本通4-3 052-419-2529

・一宮尾西店 愛知県一宮市小信中島字仁井西30番地2 0586-64-6598

・岡崎店 愛知県岡崎市土井町池田甲33-5 0564-64-9729

・一宮バイパス店 愛知県一宮市緑4-3-12 0586-81-5255

・愛知長久手店 愛知県長久手市熊田127 0561-64-2329

・知立店 愛知県知立市逢妻町西栄8-3 0566-84-2229

・西尾店 愛知県西尾市下町神明下50-1 0563-53-0429

・杁中店 愛知県名古屋市昭和区隼人町5-5 052-861-8229

・津島店 愛知県津島市蛭間町宮重450-1 0567-28-2990

・鈴鹿店 三重県鈴鹿市飯野寺家町字城掛315-1 059-384-5529

・桑名店 三重県桑名市大仲新田字新井水掛542 0594-84-6659

・京都福知山店 京都府福知山市駅前町392番地 0773-23-1414

・池田店 大阪府池田市神田1丁目31-22 072-750-3729

・堺浜寺店 大阪府堺市西区浜寺船尾町西3-56 072-267-1329

・枚方店 大阪府枚方市長尾谷町2-12-4 072-836-5151

・福山沖野上店 広島県福山市沖野上町5-30-30 0849-53-9200 ・山口周南店 山口県周南市大内町3-15 0834-39-2929

・高知野市店 高知県香南市野市町東野1630 088-756-4500

・大分大在店 大分県大分市政所2129-1 097-593-0068

◎ 肉匠坂井グランドメニュー https://www.yakiniku.jp/nikushou_sakai/menu/ (https://www.yakiniku.jp/nikushou_sakai/menu/)

● カルビ大陸 店舗一覧

https://www.yakiniku.jp/karubitairiku/shop/

◎ カルビ大陸グランドメニュー https://www.yakiniku.jp/karubitairiku/menu/(https://www.yakiniku.jp/karubitairiku/menu/)

● 七輪坂井 店舗

・当知店 愛知県名古屋市港区当知3-103 052-381-7003

☆焼肉屋さかいについて

「焼肉屋さかい」は1993 年に岐阜県岐阜市に１号店をオープンしました。その後、東海エリアを中心に30 年以上、焼肉料理一筋で営んでまいりました。焼肉屋さかいのお肉は、開業以来、培ってきた調達ルートで塊買いしたものです。これによりコストや鮮度に大きく影響する工場加工をできるだけ排除し、仕入れコストを下げることができ、且つ職人の手で丁寧に店内仕込みすることにより、安心・安全で美味しいお肉を、リーズナブルにお届け出来るようになりました。もうひとつの特徴は、お肉をより美味しくする独自のカット方法です。口に入れたときに一番美味しく感じるお肉の切り方を追求することで、焼肉の美味しさを最大限に引き出しています。お客様にご満足を頂けるように定期的な肉切り研修で技術を磨き続けております。「美味しくて、安くて、そして楽しいからそこに行く」焼肉屋さかいにリピーターが多い理由はここにあります。「美味しい」だけでなく、また好感の持てる接客だけでもない。あらゆる角度からの満足を提供することを常に考え、地域に愛されるお店を目指しております。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年：1959年11月 資本金：100百万円

従業員数：4,648名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

・焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいHP

https://www.yakiniku.jp/sakai/

・肉匠坂井 HP

https://www.yakiniku.jp/nikushou_sakai/ (https://www.yakiniku.jp/nikushou_sakai/)

・肉匠坂井 公式アプリ

ダウンロードQRコード

・カルビ大陸 HP

https://www.yakiniku.jp/karubitairiku/ (https://www.yakiniku.jp/karubitairiku/)

カルビ大陸 HP