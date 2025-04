GLAY 30th Anniversaryを味わい尽くす「GLAY DRIVE CAFE」を4月25日にオープン！コラボメニューやグッズ情報を一挙公開

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(SHIBUYA TSUTAYA)GLAY BEST ALBUM "DRIVE" の発売を記念し、SHIBUYA TSUTAYAにてGLAY DRIVE CAFEを期間限定でオープンいたします。

2025年4月25日(金)より、SHIBUYA TSUTAYAにて特別展示「GLAY DRIVE MUSEUM」および、コラボレーションカフェ「GLAY DRIVE CAFE」を期間限定でオープンいたします。GLAY BEST ALBUM "DRIVE" の世界観を体験できる空間装飾やコラボメニュー・オリジナルグッズなどファンの方にお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しております。

【7F】GLAY DRIVE CAFE

4月25日(金)~5月18日(日)に「GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO」横浜アリーナ公演のライブ映像を楽しみながら、オリジナルフード・ドリンクを味わえるコラボレーションカフェを実施いたします。

他にも、カフェ内にはライブ衣装など豪華な展示をご用意しております。

※ご参加にはチケットが必要となります。

※チケット情報は開催概要に記載がございます。

7Fのコラボレーションカフェと同時に1Fでも特別展示を開催するので、合わせてお楽しみください。

【1F】GLAY DRIVE MUSEUM

4月25日(金)~5月2日(金)に尾田栄一郎氏描き下ろし周年キービジュアルを中心に、GLAY BEST ALBUM "DRIVE" の世界観を体験できる展示を実施いたします。

【7F】GLAY DRIVE CAFEのメニューテーマは“メキシカン”

メキシカンをテーマに、タコスプレート・スパイシーナチョスなど彩り豊かでボリューム満点なフードや、GLAY EXPOにちなんだカラーのドリンクをご用意しております。

<フード>

メキシカンタコスプレート 1,800円(税込)

タコミート&スパイスカレーのあいがけプレート 1,500円(税込)

アボカドとラムのメキシカンサラダ 1,200円(税込)

スパイシーナチョス 900円(税込)

フランフレンチトースト 季節の果物とコンデンスミルクを添えて 1,400円(税込)

フードメニュー

<ソフトドリンク> 各940円(税込)

ザクザククッキー&苺ミルク

ハイビスカス&ベリーソーダ/TERU

檸檬&マンゴーミルク/TAKURO

パープルフルーツパンチ/HISASHI

ブルーキャラメルSOYチャイ/JIRO

ドリンクメニュー

<アルコール> 各1,000円(税込)

コークモーニ/TERU

C.C.レモンサワー/TAKURO

紫蘇ハイボール/HISASHI

青いワインクーラー/JIRO

カールスバーグ 330ml瓶

アルコールドリンクメニュー

SHIBUYA TSUTAYAでしか手に入らないオリジナル特典・グッズ

特別展示「GLAY DRIVE MUSEUM」および、コラボレーションカフェ「GLAY DRIVE CAFE」の開催に伴い、SHIBUYA TSUTAYAでしか手に入らないオリジナル特典・グッズをご用意しております。

特典1. 30周年アニバーサリー特別アクリルコースター

【7F】GLAY DRIVE CAFEのご入場時に1枚お渡しいたします。

30周年アニバーサリー特別アクリルコースター

特典2. オリジナルステッカー(全4種)

【7F】GLAY DRIVE CAFEのフードまたはドリンクのご注文1点につき、オリジナルステッカー(全4種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

オリジナルステッカー

グッズ1. アクリルコースター(全4種)

カプセルトイ形式で販売いたします。

グッズ2. GLAY EXPO 缶バッジ [SHIBUYA TSUTAYA ORIGINAL](全5種)

歴代GLAY EXPOロゴの缶バッジをカプセルトイ形式で販売いたします。

GLAY EXPO 缶バッジ [SHIBUYA TSUTAYA ORIGINAL]

開催概要

展開内容:

・ライブ映像放映

「GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO」横浜アリーナ公演 特別編集版

※2025年1月19日(日)に撮影した映像になります。

※前半、後半で放映されるライブ映像は異なります。

・展示(ビックフォトパネル、ライブパネル、衣装、楽器、小物など)

※前半、後半で展示される衣装およびライブパネルは異なります。

・メッセージボード

・TERUアート展示

開催期間:2025年4月25日(金)~5月18日(日)

前半 4月25日(金)~5月4日(日)

後半 5月5日(月)~5月18日(日)

開催場所:SHIBUYA TSUTAYA 7F

営業時間:営業時間は曜日によって異なります。

チケット料金:平日:3,800円(税込)土日祝:4,300円(税込)

※うちチケット発券手数料:500円(税込)

※小学生以上有料

※チケット料金には以下が含まれます。

お食事クーポン 2,000円分(税込)

30周年アニバーサリー特別アクリルコースター 1枚

CAFE詳細とご予約はこちら :https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/834.html

【1F】GLAY DRIVE MUSEUM

展示内容:

・尾田栄一郎氏描き下ろしの周年キービジュアルの掲出、および映像、巨大アクリルスタンドの展示

・描きおろしイラストが完成するまでのタイムラプス映像を放映

・ライブ映像の放映

・デビューから振り返りパネル展示

・フォトスポット

・セルフフォトブース「Photomatic」(特別フレーム)

・過去ライブグッズ、本企画のオリジナルグッズ、CD販売 ※7Fでも同グッズ、CDの販売がございます。

開催期間:2025年4月25日(金)~5月2日(金)

開催場所:東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 1階

営業時間:10:00~21:00 ※5月2日は10:00~20:00

※参加無料

※イベント期間は、「WEB事前予約」「当日整理券配布」など、入場に制限をかけさせていただく場合がございます。場合によっては急遽、上記のような制限がかかる恐れもございます。予めご了承ください。なお、最新の情報はSHIBUYA TSUTAYA公式X(旧Twitter)でご案内致します。



【サテライト展開】大阪と広島にて『DRIVE CAFE』 を開催

開催期間:2025年4月25日(金)~5月18日(日)

開催場所:梅田 蔦屋書店 LE GARAGE(https://legarage-cafe.jp/#shoplist)/大阪府、エディオン蔦屋家電 LE GARAGE(https://legarage-cafe.jp/hiroshima.html)/広島県

実施内容:

コラボメニュー提供、ミニパネル展示、グッズ販売

サテライト展開の詳細はこちら :https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/919.html

SHIBUYA TSUTAYA店舗情報

住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6

電話:03-6837-3000

決済方法:『SHIBUYA TSUTAYA』は全館キャッシュレス決済のみの取り扱いとなります。現金以外のお支払い方法をお持ちでないお客様は、地下2階、2階、6階にある交通系IC(PASMO、Suica等)の現金チャージ機をご利用ください。詳しくはお支払い方法ガイドページをご参照下さい。

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/payment/

公式サイト:https://shibuyatsutaya.tsite.jp

SHIBUYA TSUTAYA公式X:@SHIBUYATSUTAYA

SHIBUYA TSUTAYA公式Instagram:@shibuya_tsutaya

