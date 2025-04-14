新シリーズ開幕！人気実力ともに兼ね備えた女流雀士12名が、意地とプライドをかけて戦う「モンド麻雀プロリーグ25/26 第22回女流モンド杯」をMONDO TVで 4月22日(火)より放送開始！
エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』(https://www.mondotv.jp/(https://www.mondotv.jp/) )を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、人気実力ともに兼ね備えた女流雀士12名が、意地とプライドをかけて戦う対局シリーズの新シリーズ「モンド麻雀プロリーグ25/26 第22回女流モンド杯」を2025年4月22日（火）午後11:00より放送開始いたします。
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予選は全18戦、各自6回戦を戦い、総合点の上位2名が決勝進出。3位から10位の8名は準決勝に進出（下位2名は予選敗退）。準決勝は全2戦、点数を持ち越し各自1回戦を戦い、総合点の上位2名が決勝進出。決勝は予選の点数を持ち越さずリセット。2回戦を戦い、優勝者が決定。MONDO TVで白熱の対局をどうぞお楽しみください。
＜出場雀士＞
川原舞子（日本プロ麻雀連盟）※前回優勝
魚谷侑未（日本プロ麻雀連盟）
大島麻美（日本プロ麻雀協会）
岡田紗佳（日本プロ麻雀連盟）
清水香織（日本プロ麻雀連盟）
高宮まり（日本プロ麻雀連）
東城りお（日本プロ麻雀連）
二階堂亜樹（日本プロ麻雀連盟）
間宮夢花（日本プロ麻雀協会）
水口美香（日本プロ麻雀協会）
第11回女流モンド杯チャレンジマッチ A卓勝者
第11回女流モンド杯チャレンジマッチ B卓勝者
＜実況＞
土屋和彦
＜解説＞
望月雅継（日本プロ麻雀連盟）
【モンド麻雀プロリーグ】
1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦。「女流モンド杯＜女性雀士＞」「モンド杯＜若手男性雀士＞」「名人戦＜ベテラン男性雀士＞」を勝ち抜いた各優勝者が「モンド王座決定戦」に進出し、現王座を加えた4名で年間王座を決定！MONDO TVで白熱の対局をどうぞお楽しみください。
●予選 第1戦（＃１） 4月22日（火） 23：00
＜組み合わせ＞
予選 第1戦：岡田紗佳 × 高宮まり × 東城りお × 二階堂亜樹
＜ゲスト解説＞
川原舞子
●予選 第2戦（＃２） 4月29日（火・祝） 23：00
＜組み合わせ＞
予選 第2戦：チャレンジマッチ B卓勝者 × 魚谷侑未 × 川原舞子 × 水口美香
＜ゲスト解説＞
岡田紗佳
＜番組放送情報＞
■放送局：MONDO TV
■番組名：「モンド麻雀プロリーグ25/26 第22回女流モンド杯」
■放送日時：4月22日（火）放送開始 23：00～（90分／全16話）
レギュラー：毎週（火）23：00
再放送：（金）20：00他
■出場雀士
川原舞子（日本プロ麻雀連盟）※前回優勝
魚谷侑未（日本プロ麻雀連盟）
大島麻美（日本プロ麻雀協会）
岡田紗佳（日本プロ麻雀連盟）
清水香織（日本プロ麻雀連盟）
高宮まり（日本プロ麻雀連）
東城りお（日本プロ麻雀連）
二階堂亜樹（日本プロ麻雀連盟）
間宮夢花（日本プロ麻雀協会）
水口美香（日本プロ麻雀協会）
第11回女流モンド杯チャレンジマッチ A卓勝者
第11回女流モンド杯チャレンジマッチ B卓勝者
■実況
土屋和彦
■解説
望月雅継（日本プロ麻雀連盟）
■MONDO TV
全国のケーブルテレビ、スカパー、ひかりTVなどで好評放送中のエンターテイメントチャンネル。視聴可能世帯は約600万世帯。エンタメ、アイドル、麻雀、パチンコ・パチスロ、シネマなど多彩なジャンルの番組を放送中。＜MONDO TV公式WEBサイト＞ https://www.mondotv.jp
■ワーナーブラザース・ディスカバリー
ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。
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ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。