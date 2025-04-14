メンズVTuberプロジェクト『YUMENOS』活動1周年を迎え、初のリアルイベントを開催！周年記念グッズの販売もスタート！
株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口圭登、読み：ブレイブグループ、以下「Brave group」）は、メンズVTuberプロジェクト『YUMENOS（ユメノス）』の活動1周年を記念した「YUMENOS 1st Anniversary グッズ」の販売を2025年4月13日(日)より開始いたしました。また、2025年8月23日(土)にYUMENOS初のリアルイベント（オフラインファンミーティング）を開催いたします。
■YUMENOS 1st Anniversary グッズ 概要
Brave groupから誕生した初のメンズVTuberプロジェクト『YUMENOS』は、2024年4月の始動以来、メンバーそれぞれの「夢」をYUMENOSプロジェクトを通じて叶えることを目指し、VTuberとしての配信活動を軸に、各メンバーの得意分野を活かしたコラボコンテンツや企画を展開しています。
音楽コンテンツにも力を入れており、各メンバーの歌声の調和がYUMENOSらしい音楽の世界を創り出しています。2024年5月に公開した「アンノウン・マザーグース」の歌ってみた動画(*1)は再生回数5.3万回を超え、2025年2月に公開した「Alice in 冷凍庫」(*2)もすでに1万回以上再生されています。また、YouTube Shortsではアカペラ動画なども公開しています。
(*1) アンノウン・マザーグース / YUMENOS（cover）https://www.youtube.com/watch?v=lAZdmdje6Qc
(*2) Alice in 冷凍庫 / YUMENOS（cover）https://youtu.be/tbqc3wUJE_o?si=OeXERBBhkaQANho6
今回、「YUMENOS 1st Anniversary グッズ」として、全5種類のアイテムをご用意しました。アクリルスタンドや缶バッジ、ポストカードには、漫画家・藤野リョウ氏による描き下ろしイラストを使用。また、YUMENOS初のデフォルメイラスト（イラスト担当：山吹色氏）を使用したアクリルキーホルダーもご用意しました。1周年を記念した特別なグッズにご注目ください。
・販売期間：受付中 ～ 2025年4月30日(水) 23:59まで
・販売ページ：https://store.yumenos.com/collections/1stanniversarygoods
■ファンミーティング 概要
日程：2025年8月23日(土)
場所：都内会場 ※予定
出演：YUMENOS
ファンミーティングに関する最新情報は、公式X（https://x.com/ymns_project/）および公式HP（https://yumenos.com/）にてお知らせいたします。続報をお待ちください。
■メンズVTuberプロジェクト『YUMENOS』とは
「那和 ツムグ」「白波瀬 ソル」「十神 仁」「綾見 ユラ」の4名が所属するメンズVTuberプロジェクト『YUMENOS』。それぞれの「夢」をYUMENOSプロジェクトを通じて叶えることを目指し、VTuberとして活動しています。
・HP：https://yumenos.com/
▼ オリジナルマンガ本編を公式Xで無料連載中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0-R1eUJM6vM ]
本プロジェクトでは、所属メンバーが境転生（＝世界線を超えてタイムリープ）し、現在のVTuberとして活動を始めるまでの物語を描いたオリジナルマンガを、公式Xにて毎週土曜18時に連載しています。
かつてメンズアイドルグループ「YUMENOS」として夢を追っていた彼らの日々や、仲間との絆を紡ぐストーリーをお楽しみください。
【タイトル】夢を叶えるためタイムリープを繰り返すメンズアイドルの話
【企画】YUMENOS運営
【第0話】漫画 / シナリオ：ツクルノ女渦 様
【本編】シナリオ：橘もも 様
漫画：藤野リョウ 様
編集：波多野公美 様
【掲載】YUMENOS 公式X（https://twitter.com/ymns_project/）
＜関連リンク＞
那和 ツムグ / TSUMUGU NAWA
・X：https://twitter.com/tsumugu_nawa/
・YouTube：https://www.youtube.com/@tsumugu_nawa/
・TikTok：https://www.tiktok.com/@tsumugu_nawa/
白波瀬 ソル / SOL SHIRAHASE
・X：https://twitter.com/sol_shirahase/
・YouTube：https://www.youtube.com/@sol_shirahase/
・TikTok：https://www.tiktok.com/@sol_shirahase/
十神 仁 / JIN TOGAMI
・X：https://twitter.com/jin_togami/
・YouTube：https://www.youtube.com/@jin_togami/
・Twitch：https://www.twitch.tv/togami_jin/
綾見 ユラ / YURA AYAMI
・X：https://twitter.com/yura_ayami/
・YouTube：https://www.youtube.com/@yura_ayami/
・TikTok：https://www.tiktok.com/@yura_ayami/
YUMENOS公式
・X：https://twitter.com/ymns_project/
・YouTube：https://www.youtube.com/@yumenos/
・TikTok：https://www.tiktok.com/@ymns_project/
・HP：https://yumenos.com/
・EC：https://store.yumenos.com/
■会社概要
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）
・代表取締役：野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company