【4/22開催】住友商事出身の起業家が語る！ 商社マンのポストキャリアの可能性！｜日本経営総合研究所 × ヤマトヒューマンキャピタル
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年4月22日(火) 20:00よりオンラインにて、株式会社日本経営総合研究所 取締役COO 大場康二朗氏、日本マイセラ株式会社 取締役社長 菅原壯氏にご登壇いただくウェビナー『住友商事出身の起業家が語る！ 商社マンのポストキャリアの可能性！』を開催いたします。
詳しくはこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/jbci_250422_1/?linkid=pr
- 商社からのキャリアチェンジを成功させるために必要な要素
- 商社マンがなぜM&A業界に飛び込むのか
- M&A業界で得られる経験やキャリアの道筋
日本マイセラ株式会社
詳しくはこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/jbci_250422_1/?linkid=pr
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年4月22日(火) 20:00よりオンラインにて、株式会社日本経営総合研究所 取締役COO 大場康二朗氏、日本マイセラ株式会社 取締役社長 菅原壯氏にご登壇いただくウェビナー『住友商事出身の起業家が語る！ 商社マンのポストキャリアの可能性！』を開催いたします。
https://yamatohc.co.jp/dd/jbci_250422_1/?linkid=pr
住友商事出身の起業家にご登壇いただき、商社マンのポストキャリアの可能性について語っていただきます！
起業、ファンド、コンサル、投資銀行、M&A業界への転身について、商社で培ったスキルや人脈をどのように活かせるのかを深堀りします。
- 商社からのキャリアチェンジを成功させるために必要な要素
- 商社マンがなぜM&A業界に飛び込むのか
- M&A業界で得られる経験やキャリアの道筋
などについてお話しいただきます。
転職やキャリアチェンジを考えている方必見の内容です！奮ってご参加ください。
セミナー概要
セミナー ：住友商事出身の起業家が語る！ 商社マンのポストキャリアの可能性！
会場 ：オンライン
日程 ：2025年4月22日(火) 20:00-21:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
株式会社日本経営総合研究所
取締役COO
大場 康二朗 氏
日本マイセラ株式会社
取締役社長
菅原 壯 氏
詳しくはこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/jbci_250422_1/?linkid=pr