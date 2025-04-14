CHIMJUN²¬¾ë»á ¡ß ¥À¥Ë¥¨¥ë¼ÒÄ¹¡¢°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¿·Ä¬Î®¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÇ®¤¤µÄÏÀ¤òÅ¸³«
¡Ø´¶¾ð¤Î²Ä»ë²½¡Ù¡Êhttps://em.kanjyo-kashika.jp/p/amazoncampaign-lp¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCHIMJUN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬¾ë ÎÉÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¼ÒÄ¹¤Î½µ´©¥Ë¥åー¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¿·Ä¬Î®¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÇ®¤¤µÄÏÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¥³¥í¥Ê»´²Ò¤Î²Æì¡Û¥³¥í¥ÊÅÝ»º¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬Ë½Ïª
CHIMJUN²¬¾ë»á¤«¤é¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¡¢YouTube¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤ËÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
²¬¾ë»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÀ¤³¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤´ë²è¤äÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=U9rOQGvi_bc ]
¡Ú¥³¥é¥ÜÆ°²è³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¡Úº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¥³¥í¥Ê»´²Ò¤Î²Æì¡Û¥³¥í¥ÊÅÝ»º¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬Ë½Ïª
URL¡§https://www.youtube.com/watch?v=U9rOQGvi_bc
¡Ú½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
²¬¾ë ÎÉÂÀ¡Ê¤ª¤«¤·¤í¡¡¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼ÒCHIMJUN ÂåÉ½¼èÄùÌò
- Ê£¿ô¤Î»ö¶È¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼ã¼êµ¯¶È²È¡£
- SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£
- ¡Ø´¶¾ð¤Î²Ä»ë²½¡Ù¡Êhttps://em.kanjyo-kashika.jp/p/amazoncampaign-lp¡Ë¤ò½ÐÈÇ
¥À¥Ë¥¨¥ë
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥Ë¥¨¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò
- YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¼ÒÄ¹¤Î½µ´©¥Ë¥åー¥¹¡×¤ò±¿±Ä¡£
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢·ÐºÑ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¡£
CHIMJUN
¡ÖCHIMJUN¡×¤Ï¡¢²Æì¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Å·Á³À®Ê¬¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ±¡×¤â¡ÖÈ©¡×¤â¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È·ò¤ä¤«¤µ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CHIMJUN :
https://chimjun.jp/
¡Ø´¶¾ð¤Î²Ä»ë²½¡Ù
ËÜ½ñ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCHIMJUN¤ÎÂåÉ½¤Î²¬¾ëÎÉÂÀ»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¯¶È²È¿ÍÀ¸¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¡¢ÆÈ¼«¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ÎÃÏ¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖCHIMJUN¡×¡£
¤½¤ÎÀ®¸ù¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢²¬¾ë»á¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛ¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¿Í¡¹¤ÎÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
29ºÐ¤Ç²Æì¤ËÈþÍÆ¼¼¤ò¥ªー¥×¥ó¸å¡¢²½¾ÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥°¥ëー¥×Çä¾åÎß·×50²¯µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖCHIMJUN¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Îß·×10ËüËÜ°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥êー¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ÆìÈ¯¤ÎÀ¤³¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö´¶¾ð¤Î²Ä»ë²½(R)¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò³«È¯¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¿Íºà°éÀ®¥»¥ß¥Êー¤Ï±ä¤Ù200²ó°Ê¾å³«ºÅ¤·¡¢4000¿Í°Ê¾å¤¬¼õ¹Ö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø´¶¾ð¤Î²Ä»ë²½¡Ù¤Ï¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò½é¤á¤Æ½ñÀÒ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´¶¾ð¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¿ÇÃÇ
¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´¶¾ð¤òÐíâ×Åª¤Ë¡¢¤Þ¤¿µÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ 4¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Îº£¤Î´¶¾ð¤Ï¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤«¤ò ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¶¾ð¤Î²Ä»ë²½ :
https://em.kanjyo-kashika.jp/p/amazoncampaign-lp