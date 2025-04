山梨の空に初のスマイルフライト！全国16都道府県・150個以上描かれてきた話題の企画が、ついに山梨で5月に初開催

株式会社パスファインダー(c)Taro Imahara TIPP

空のモータースポーツ「エアレース」でアジア人初の世界チャンピオンとなったパイロット・室屋義秀による「Fly for ALL #大空を見上げよう」プロジェクトが、2025年5月に山梨県で初開催されます。飛行機で空に直径約1kmのニコちゃんマークを描き、空を見上げるひとときに、笑顔と元気を届ける取り組みです。

空を見上げることで、笑顔と元気を届けたい

2020年6月、コロナ禍のさなかにスタートした「Fly for ALL #大空を見上げよう」は、エアレースパイロット・室屋義秀の発案によって始まったフライトプロジェクトです。

「日常の中で空を見上げるきっかけをつくりたい」「ほんの数分でも気分がリフレッシュできる瞬間を届けたい」――そんな想いから、小型飛行機で空に直径約1kmの“ニコちゃんマーク”を描く取り組みを全国各地で続けてきました。

笑顔を届ける手段として、自身の活動の舞台である「大空」を選んだこのプロジェクトは、世代や地域を超えて多くの共感を集めています。

Fly for ALL #大空を見上げよう in 山梨県 実施概要

今回のフライトは、2025年5月12日(月)から5月22日(木)までの期間中、天候の良い日を選んで正午から13時の間に実施予定です。山梨県内の市街地上空10か所を巡り、各地点で直径約1kmのニコちゃんマークを描きます。

全国で150個以上の実績、そして山梨へ

- 名 称:Fly for ALL #大空を見上げよう in 山梨- 日 程(予定):2025年5月12日(月)~22日(木)期間中の天気が良い日- 時間帯:12:00~13:00にかけて- エリア:山梨県内 10か所ニコちゃんマークを描く機体はドイツ製のエクストラ330SC (c)Taro Imahara TIPP

このプロジェクトは、これまでに全国16都道府県で延べ150個以上のニコちゃんマークを描き、SNSやメディアで多くの反響を集めてきました。

各地では、学校の校庭で空を見上げながら歓声を上げる子どもたちや、建物の屋上で観覧する社員や職員の方々の姿もあり、「一瞬で気分が明るくなった」「日常に彩りが戻った」といった感想が寄せられています。

今回、山梨県での実施は初めて。思い思いの場所から見上げた大空にニコちゃんマークが浮かぶ光景は、地域に新しい記憶を刻む瞬間になるでしょう。

パイロット 室屋義秀コメント

お昼のひととき、ほんの数分でも空を見上げることで、気分がリフレッシュできて、少しでも気持ちが明るくなってもらえたらという想いを込めてフライトします。五月晴れの日に山梨県の大空をフライトできることを今から楽しみにしています。

フライトスケジュール(予定)

大空から笑顔を届ける室屋義秀パイロット

今回は、以下の順でフライトを予定しています。

時間(目安) 地点

12:00頃 北杜市 上空

12:06頃 甲斐市 上空

12:10頃 昭和町 上空

12:17頃 甲州市 上空

12:26頃 大月市 上空

12:33頃 忍野村 上空

12:40頃 富士河口湖町(西側)上空

12:45頃 富士河口湖町(東側)上空

12:53頃 甲府市 上空

13:01頃 南アルプス市 上空

補足事項:

実施可否の判断と情報発信

- ニコちゃんマークは、通常、地上で周囲に視界を遮るものがない状況であれば、約10km圏内の範囲でご覧いただけます。(空が大きく開けた場所からご覧になることをお勧めします)(ビルの谷間など空が見える範囲が狭い場所からは見えない可能性があります)- ニコちゃんマークの描画時間は各地点およそ45秒~1分程度です。- 飛行高度は約3,000m(約10,000フィート)です- 上空の雲や風の状況により、地上から見えづらい、もしくは見えない場合があります。- 実施箇所や実施時間、飛行ルートは変わる可能性があります。また、天候や上空の航空交通等の状況により、当日も急遽予告なく変更または中断・中止となる場合があります。

フライト実施の可否は、当日の気象条件を考慮し、前日夕方または当日朝に最終判断いたします。最新情報は以下の公式SNSでお知らせしますので、フォローしてご確認ください。

室屋義秀 公式X(旧Twitter)

https://x.com/Yoshi_MUROYA

ライブ配信 室屋義秀 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/YoshihideMuroya

(ライブ配信は予告なく変更、中断または中止になる場合があります)

パイロット紹介:室屋義秀(むろや よしひで)

福島県福島市在住のエアレースパイロット

1999年から福島県福島市にある「ふくしまスカイパーク」を拠点に活動し、日本国内外でのエアショーや航空イベントを通じて、航空文化の普及・振興に取り組んでいる。

2009年には、国際航空連盟(FAI)公認の3次元モータースポーツ「レッドブル・エアレース・ワールドチャンピオンシップ」に、アジア人として初めて参戦。2016年の千葉大会で初優勝を果たし、翌2017年には全8戦中4勝を挙げ、アジア人初の年間総合優勝を果たす。モータースポーツのトップカテゴリーでの年間チャンピオン獲得はアジア初の快挙となった。

(c)Taro Imahara TIPP

また、地域との交流や東日本大震災での経験から、地元・福島への強い想いを抱き、復興支援や次世代育成にも積極的に取り組んでいる。これまでに福島県県民栄誉賞、福島市民栄誉賞、ふくしまスポーツアンバサダーなど多数受賞。2020年には、航空スポーツ振興への貢献が評価され、国際航空連盟より「FAIエアスポーツメダル(FAI Air Sports Medal)」を授与された。

2023年から、新たなエアレースシリーズAIR RACE X(エアレース エックス)(https://www.airracex.com/ja/)にLEXUS PATHFINDER AIR RACING(https://lexus-pathfinder-airracing.com/)として参戦し、初代王者に輝く。2024年には3戦中2勝を挙げ、初のシリーズチャンピオンに。2025年シーズン(4月開幕)では、シリーズ連覇を目指し、世界の空を舞台に新たな挑戦を続けている。

本プロジェクトの実施実績

2020年 福島県、山形県、静岡県、宮城県

2021年 栃木県、東京都、新潟県

2022年 愛知県、神奈川県、茨城県、大阪湾(大阪府・兵庫県)、埼玉県

2023年 広島県、群馬県、長野県

▶2025年 山梨県にて実施予定

Fly for ALL #大空を見上げよう 公式サイト

https://path-finder.co.jp/flyforall/

室屋義秀 公式サイト

https://yoshi-muroya.jp/

エアレース(AIR RACE X)公式サイト

https://www.airracex.com/ja/

東京スカイツリーと

渋谷スクランブル交差点

東京タワー

愛知県にて