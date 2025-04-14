【長崎歴史文化博物館】開館20周年記念特別展「つながる琳派スピリット　神坂雪佳」プレス内覧会・開会式のご案内

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株式会社乃村工藝社




長崎歴史文化博物館では、開館20周年記念特別展「つながる琳派スピリット 神坂雪佳」開催に先がけ、プレスの皆様向けの内覧会と、関係者を招いて開会式を開催いたします。



プレス内覧会


［日　　時］　2025年４月18日（金） 13:30～


［会　　場］　3階企画展示室


［集合場所］　3階ロビー（エレベーター前）


　※事前申込不要です。名刺をお持ちください。


開会式


［日　　時］　2025年４月18日（金） 15：00～（受付は14:30より）


［会　　場］　3階企画展示室


［集合場所］　１階ホール


開館20周年記念特別展「つながる琳派スピリット　神坂雪佳」



［会　　期］　2025年4月19日[土]～6月1日[日]　※ 4/21[月]、5/7[水]、5/19[月]は休館


［会　　場］　3階企画展示室


［時　　間］　9:00～18:00（最終入館30分前まで）　


［料　　金］　一般［大学生以上］1,300円（前売1,000円）


※高校生以下、長崎れきぶん友の会、キャンパスメンバーズは無料


※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証保持者とその介護者1名は前売・団体料金


［主　　催］　長崎歴史文化博物館


［共　　催］　NCC 長崎文化放送


［監　　修］　細見美術館


［特別協賛］　JR九州サービスサポート株式会社、株式会社J&Jヒューマンソリューションズ


［後　　援］　長崎県、長崎市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、長崎県立長崎図書館、長崎市立図書館、長崎新聞社、 西日本新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、共同通信社長崎支局、NHK長崎放送局、長崎ケーブルメディア、エフエム長崎、長崎商工会議所、長崎県タクシー協会、長崎県観光連盟、長崎国際観光コンベンション協会


［企画協力］　株式会社アートワン


●前売券取扱い窓口（販売は4/18まで）



- チケットぴあ【Pコード：687-188】
- ローソンチケット【Lコード：81759】
- セブンチケット【 セブンコード：109-514】
- CN プレイガイド
- 紀伊國屋書店長崎店（夢彩都）
- メトロ書店本店（アミュプラザ長崎）
- 長崎歴史文化博物館


長崎歴史文化博物館
長崎歴史文化博物館

長崎の海外交流史をテーマに貴重な歴史資料や美術作品を展示。江戸時代には長崎奉行所があり、敷地内にその一部も復元。歴史を楽しく学ぶゾーンや多彩な企画展・イベントも充実！

所在地：〒850-0007　長崎県長崎市立山1丁目1番1号
連絡先：TEL　095-818-8366
　　　　FAX　095-818-8407
　　　　E-mail　info-his@nmhc.jp
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