【長崎歴史文化博物館】開館20周年記念特別展「つながる琳派スピリット 神坂雪佳」プレス内覧会・開会式のご案内
長崎歴史文化博物館では、開館20周年記念特別展「つながる琳派スピリット 神坂雪佳」開催に先がけ、プレスの皆様向けの内覧会と、関係者を招いて開会式を開催いたします。
プレス内覧会
［日 時］ 2025年４月18日（金） 13:30～
［会 場］ 3階企画展示室
［集合場所］ 3階ロビー（エレベーター前）
※事前申込不要です。名刺をお持ちください。
開会式
［日 時］ 2025年４月18日（金） 15：00～（受付は14:30より）
［会 場］ 3階企画展示室
［集合場所］ １階ホール
開館20周年記念特別展「つながる琳派スピリット 神坂雪佳」
［会 期］ 2025年4月19日[土]～6月1日[日] ※ 4/21[月]、5/7[水]、5/19[月]は休館
［会 場］ 3階企画展示室
［時 間］ 9:00～18:00（最終入館30分前まで）
［料 金］ 一般［大学生以上］1,300円（前売1,000円）
※高校生以下、長崎れきぶん友の会、キャンパスメンバーズは無料
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証保持者とその介護者1名は前売・団体料金
［主 催］ 長崎歴史文化博物館
［共 催］ NCC 長崎文化放送
［監 修］ 細見美術館
［特別協賛］ JR九州サービスサポート株式会社、株式会社J&Jヒューマンソリューションズ
［後 援］ 長崎県、長崎市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、長崎県立長崎図書館、長崎市立図書館、長崎新聞社、 西日本新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、共同通信社長崎支局、NHK長崎放送局、長崎ケーブルメディア、エフエム長崎、長崎商工会議所、長崎県タクシー協会、長崎県観光連盟、長崎国際観光コンベンション協会
［企画協力］ 株式会社アートワン
●前売券取扱い窓口（販売は4/18まで）
- チケットぴあ【Pコード：687-188】
- ローソンチケット【Lコード：81759】
- セブンチケット【 セブンコード：109-514】
- CN プレイガイド
- 紀伊國屋書店長崎店（夢彩都）
- メトロ書店本店（アミュプラザ長崎）
- 長崎歴史文化博物館
長崎歴史文化博物館
長崎の海外交流史をテーマに貴重な歴史資料や美術作品を展示。江戸時代には長崎奉行所があり、敷地内にその一部も復元。歴史を楽しく学ぶゾーンや多彩な企画展・イベントも充実！
所在地：〒850-0007 長崎県長崎市立山1丁目1番1号
連絡先：TEL 095-818-8366
FAX 095-818-8407
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