¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤ª²Û»Ò¤¿¤Á 2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤Í¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÈþ½½¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¼ò°æ¹¨¾´¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î13Æü(Æü)¤è¤ê¡Ö2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ À¾¥²ー¥ÈÅ¹ JR À¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î¤ª²Û»Ò£³¼ïÎà¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥Á¥ç¥³¥¤¥ó¥¯¥Ã¥ー
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥Á¥ç¥³¥¤¥ó¥¯¥Ã¥ー
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§864±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥¤¥ó¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Ã¥ー¤ÏÀ±ÊÁ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÌë¤ÎÀ±¶õ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¥é¥¥é¤·¤¿ÍÉ¤ì¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÂÞ¤òÎ±¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï¡¡ 2025Ç¯4·î13Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÎÆþ¤ê¿ô¡Ï¡¡¡¡10¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Î¾ÞÌ£´ü¸Â¡ÏÀ½Â¤Æü´Þ¤à109Æü
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥¯¥Ã¥ー ¹ÈÃãÌ£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥¯¥Ã¥ー ¹ÈÃãÌ£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Î¾ÌÌ¤Ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥·¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï¡¡ 2025Ç¯4·î13Æü¡¡
¡ÎÆþ¤ê¿ô¡Ï¡¡¡¡10¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Î¾ÞÌ£´ü¸Â¡ÏÀ½Â¤Æü´Þ¤à91Æü
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¾Æ¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¾Æ¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,458±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¿©´¶¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥¹¥¤ー¥È¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È²Ä°¦¤¤¤ªÅ¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï¡¡ 2025Ç¯4·î13Æü¡¡
¡ÎÆþ¤ê¿ô¡Ï¡¡¡¡10¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Î¾ÞÌ£´ü¸Â¡ÏÀ½Â¤Æü´Þ¤à109Æü
(C)Expo 2025
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ³µÍ×¡¡¡¡
Å¹ÊÞÌ¾ ¡§2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ À¾¥²ー¥ÈÅ¹ JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×
´ü´Ö ¡¡¡§2025 Ç¯£´·î 13 Æü¡ÊÆü¡Ë～ 2025 Ç¯ 10 ·î 13 Æü¡Ê·î¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡§00～21¡§30 (Å¹Æâ¤Ø¤ÎÆþÅ¹¤Ï21:00¤Þ¤Ç)¡¡
¾ì½ê ¡¡¡§À¾¥²ー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÍè¾ì¼Ô¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹