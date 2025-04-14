【ブルガリ】森星がメアリー・カトランズ による新作レザーグッズ＆アクセサリー「ディーヴァ ドリーム 」コレクションを纏う
ブルガリ・ジャパン合同会社
(C) VINCENZO GRILLO
「ディーヴァ ドリーム」
(C) VINCENZO GRILLO
ブルガリ レザーグッズ＆アクセサリー クリエイティブ ディレクター のメアリー・カトランズによる貴石のマーキスカットからインスパイアを受けた新作のデイバッグ、「ディーヴァ ドリーム」を纏ったブルガリ アンバサダーでありモデルの森星のヴィジュアルが、ブルガリの各種ソーシャルメディア チャンネルで公開されました。
＜着用商品＞
「ディーヴァ ドリーム」
バッグ
オーストリッチ / デザートジャスパー
「セルペンティ」
アイウェア
ブラック
「ディーヴァ ドリーム」
ブレスレット
PG ｘ マザー・オブ・パール
「ディーヴァ ドリーム」
リング
PG ｘ マザー・オブ・パール x DIA
「ディーヴァ ドリーム」
リング
PG ｘ DIA
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