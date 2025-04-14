【ブルガリ】堀田茜がメアリー・カトランズ による新作レザーグッズ＆アクセサリー「ディーヴァ ドリーム 」コレクションを纏う

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ブルガリ・ジャパン合同会社

(C) VINCENZO GRILLO

ブルガリ レザーグッズ＆アクセサリー クリエイティブ ディレクター のメアリー・カトランズによる貴石のマーキスカットからインスパイアを受けた新作のデイバッグ、「ディーヴァ ドリーム」を纏ったモデル・俳優の堀田茜のヴィジュアルが、ブルガリの各種ソーシャルメディア チャンネルで公開されました。



＜着用商品＞




「ディーヴァ ドリーム」


バッグ


ゴートレザー /　ブラック




「セルペンティ」


アイウェア


ブラック




「ディーヴァ ドリーム」


ネックレス


PG ｘ マザー・オブ・パール x DIA




「ディーヴァ ドリーム」


ネックレス


PG ｘ DIA




「ディーヴァ ドリーム」


リング


PG ｘ マザー・オブ・パール x DIA




「ディーヴァ ドリーム」


リング


PG ｘ DIA



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