TERASSが「オルタナティブ投資」サービス拡充、シェア別荘サービス「SANU 2nd Home Co-Owners」現代アートによる資産形成アドバイザリーサービス「TRiCERA ART X」と連携

不動産仲介関連サービスを提供する株式会社 TERASS(東京都港区、代表取締役:江口亮介、以下「TERASS」)は、国内・海外で注目が高まる「オルタナティブ投資」をTERASSエージェントがトータルサポートするために、不動産売買にとどまらないサービス拡充を行います。

シェア別荘サービス「SANU 2nd Home Co-Owners」を展開する株式会社Sanu(東京都目黒区、代表取締役:福島弦、以下「Sanu」)、現代アートによる資産形成アドバイザリーサービス「TRiCERA ART X」を展開する株式会社TRiCERA(東京都港区、代表取締役:井口 泰、以下「TRiCERA」)と業務提携し、収益不動産売買から別荘、現代アートまで幅広いサービスを組み合わせて、よりよい暮らしと資産形成をサポートいたします。

なお、TERASSエージェント(以下「エージェント」)を通じて「SANU 2nd Home Co-Owners」「TRiCERA ART X」を契約いただいたお客さまには、以下の限定特典を設けております。

【TERASS 限定特典】

- SANU 2nd Home Co-Owners:初年度1泊追加付与および新規物件の優先紹介- TRiCERA ART X:初回売却時手数料50%OFFおよび優良案件の優先紹介

▼TERASSエージェントへのオルタナティブ投資のご相談は、こちらから

https://terass.com/contact/form_terass-buy(https://terass.com/contact/form_terass-buy)

年々成長を続け、個人の資産形成でも重要視される「オルタナティブ投資」

株式や債券などの有価証券に投資するいわゆる「伝統的投資」以外の、不動産・プライベートエクイティ(未公開・非上場の有価証券)・インフラ資産・金・骨董品や美術品などへの投資を意味する「オルタナティブ投資」は、資産ポートフォリオの分散効果を高めることを目的に2000年頃から機関投資家の間で本格化し、2029年には世界のオルタナティブ投資 資産運用残高が29.2兆ドル(2023年比 +73%)と予想されるなど、世界で成長を続けています。

日本においても、2023年に政府により資産運用立国実現プランが策定され、個人も含めて現預金から投資へと向かう動きが活発化している中で、経済や為替動向の不安定リスクに対応するために、「オルタナティブ投資」への注目度が高まっています。私たちの年金を管理、運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)も、オルタナティブ資産全体の時価総額を毎年+30%前後のペースで増やしており、分散投資の需要が増していることが読み取れます。

TERASSには「プライベートバンカー」に近いポジションでお客さまの資産形成をサポートするエージェントも

このような状況の中、不動産売買仲介を行うTERASSでは、居住用の住宅取引だけでなく、よりよい資産形成に向けた収益不動産取引もサポートしており、TERASSの売上高全体に対する収益不動産領域の割合が約3割に達するほど成長しています。

TERASSに所属する全国700名超のエージェントの中には、お客さまの不動産取引を居住用・収益不動産の両面で担い、さらには不動産以外も含めた資産形成のポートフォリオ戦略策定・実行まで「プライベートバンカー」に近いポジションでサポートできるエージェントが多数在籍しています。

このたび、これらのエージェントがお客さまの「オルタナティブ投資」戦略をさらに幅広い選択肢を基にサポートしていくために、「SANU 2nd Home Co-Owners」および「TRiCERA ART X」との業務提携を行います。

全国40拠点の別荘を使えて、面倒な維持管理が不要な「SANU 2nd Home Co-Owners」

「SANU 2nd Home Co-Owners」は、全国30拠点以上(2025年3月時点)の「自然の中のもう一つの家」が利用可能。2026年には全国40拠点へ広がる、日本最大級のシェア別荘サービスです。1口400万円台・毎年12泊から、人気エリアの別荘オーナーになることができます。面倒な清掃などの維持管理をオーナー自身で行う必要がないため手間がかからず、ライフスタイルに合わせて売却も可能です※。

※2027年以降にセカンダリーマーケット開設予定。

TERASSでは単独での別荘購入もサポートしていますが、お客さまの所有目的や使用頻度などに応じて、エージェントが単独購入とシェア別荘利用の双方を比較し、最適なご提案を行います。

なお、TERASSのエージェントを通じて「SANU 2nd Home」をご契約いただいたお客さまは、「初年度1泊追加付与および新規物件の優先紹介」の特典を受けることができます。

▼「SANU 2nd Home Co-Owners」の詳細はこちらをご覧ください。

https://owners.sa-nu.com/

経済的価値・文化的価値を併せ持つ現代アートの、市場価値分析から購入・売却までを専門家がサポートする「TRiCERA ART X」

「TRiCERA ART X」は、資産性の高い現代アート作品の売買をを通じた資産形成アドバイザリーサービスです。世界の現代アート市場はグローバルで約1兆円(約65億ドル)、取引額は過去15年で約20倍に成長しています※1。成長の理由は、現代アートが年間平均利回り14.0%という高いリターンを記録しており※2、また、株式・債権・不動産などの他の金融資産との相関が非常に低く、分散投資先として適していることなどが挙げられます。

※1 出典:The Art Basel & UBS Art Market Report 2024

※2 野村證券, “Investing in the Art and Collectables Market: A $1.7 Trillion Asset Class”

一方で、現代アート市場は複雑であり、作品の市場価値の評価や最適な売却タイミングの見極めが難しいことも特徴です。そこで、「TRiCERA ART X」では、専門のアートリサーチャーによる独自の定量‧定性分析に基づく市場価格の提示と、専属アドバイザーによるお客様の投資戦略と嗜好に合った作品群の提案・購入、そして独自のネットワークを駆使したスピーディーな売却‧現金化をサポートし、現代アートを資産として所有することができます。

経済的価値・文化的価値のともに高い作品を資産ポートフォリオに加えることで、よりよい資産形成になるだけでなく、作品を自宅等で飾ることで生活に彩りも生まれます。

なお、TERASSのエージェントを通じて「TRiCERA ART X」をご契約いただいたお客さまは、「初回売却時手数料50%OFFおよび優良案件の優先紹介」の特典を受けることができます。

▼「TRiCERA ART X」の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.tricera.net/ja/tricera-art-x

「SANU 2nd Home Co-Owners」について

12泊単位で“暮らしたい泊数”だけ購入する別荘の共同オーナープラン。維持管理はSANUが担い、所有の手間とコストを最小限に。使わない日はギフトや自動買取で無駄なく活用可能。全国のSANU 2nd Homeも利用できるため、季節や気分に合わせて、“日本中の自然の中にもう一つの家”を持つ豊かな暮らしが叶います。

会社概要

会社名:株式会社Sanu

代表者:福島 弦

所在地:〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-23-1

事業内容:メンバーシップ制セカンドホームサービス「SANU 2nd Home」を中心とした新しいライフスタイルの提案・提供

「SANU 2nd Home Co-Owners」サイト:https://owners.sa-nu.com/

TRiCERAについて

株式会社TRiCERAは、「アートの価値を、未来へ繋ぐ。」をミッションに掲げ、現代アートマーケットの変革を推進しています。資産性の高い現代アートによる資産形成アドバイザリーサービス「TRiCERA ART X」では、世界中のアーティストが創造する作品を未来へ遺していくために、不透明で分かりにくい価格を、定量・定性分析に基づいた透明性・客観性の高い市場価格情報の開示による適正価格での売買と流動性の拡大を促進しています。2024年8月には台湾にオフィスを開設するなど、アジア圏を中心に、アーティスト・現代アート作品の国境を越えた展開に取り組んでいます。

会社概要

会社名:株式会社TRiCERA(トライセラ)

代表取締役:井口 泰

所在地:〒106-0031 東京都港区西麻布4-2-4 The Wall 3F

設立:2018年11月

事業内容:現代アートによる資産形成アドバイザリーサービス・アートギャラリー・グローバルアートマーケットプレイスの運営

サイト:https://www.tricera.co.jp/

株式会社TERASS

TERASSは、DXで不動産売買の顧客体験を進化させる不動産テックと、全国 700名超のプロフェッショナルな不動産エージェントによる不動産仲介のコンサルティング・フルサポートにより、家を買う人、売る人、働く人すべての個人をエンパワーメントするフルスタック・スタートアップ企業です。

2019年4月に代表の江口亮介により創業、不動産エージェントの仲介業務をDXで支援する「次世代不動産エージェントファーム TERASS」事業を立ち上げ、不動産エージェントから提案が受けられる不動産サイト「Terass Offer(旧Agently)」や最適な住宅ローンを瞬時に検索・提案できる「Loan Checker」など、独自のテクノロジーを開発・提供しています。また、住宅ローンに関する銀行代理事業の開始、不動産売却時の"囲い込み"防止機能の実装、クロスボーダー不動産取引における業務提携、不動産に限らない資産形成関連サービスの拡充など、不動産売買・資産形成のあらゆるシーンをお客さまに寄り添い、オープンな取引へと変革。

いいエージェントといい不動産取引や資産形成ができる人を増やすことを目指しています。

https://terass.com/



