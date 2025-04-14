¡Ú¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ µþÅÔÊõ¥öÃÓ¡Û¥Æー¥Ö¥ë¤Ç²Ö¤¬ºé¤¯¡ªÉ´²ÖåçÍð¤ÎÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖArt of Plate ²Ú¤ò¤«¤·-°¼à¥ÏÂ²è-¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖArt of Plate ²Ú¤ò¤«¤·-°¼à¥ÏÂ²è-¡×³Û±ï¤Î²Ö¤Î¥¢ー¥È¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ µþÅÔÊõ¥öÃÓ¡Ê½êºßÃÏ:µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èÊõ¥öÃÓ¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í:¿Í¸«·¼²ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÆüËÜÄí±à
¤Ë·ú¤ÄÏÂÉ÷ÊÌÅï¡ÖÃãÎÀ¡×¤Ç¡¢ÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖArt of Plate ²Ú¤ò¤«¤·¡¾°¼à¥ÏÂ²è-¡×¤ò2025Ç¯
6·î¤«¤é8·î¤Î´ü´Ö¡¢ÆüÄø¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¤Ë¥á¥Ë¥åー¤¬¤«¤ï¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Îº£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö²Ö¡×¡£³Û±ï¤Ç¶¡¤¹¤ë¤ª²Ö¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ï¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Ç´°À®¤¹¤ë¡Ö»Å³Ý¤±¤Î¤¢¤ë¡×¥¢ー¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿©ºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤â¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ç¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¤Ï¤ª²Ö¤¬ºé¤Íð¤ì¤¿³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¡ÖÃãÎÀ¡×¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¿ÜÅÄ ±ÙÉ×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ÉÁ¤«¤ì¤¿³Û±ï¤Î²Ö¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê²Ö¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥¢ー¥â¥ó¥É¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤Ê¤É·ò¤ä¤«¤Ê²Æ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥¢ー¥È¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÏÂ¿©ÎÁÍýÄ¹ ¸åÆ£ ¹§¹¨¤Î¤³¤À¤ï¤ê
²ÆÌîºÚ¤Îµ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±µþÅÔ»º¤ÎÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¤òºÌ¤ë¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îä¤ä¤·ÃÄ»Ò¤ä¿å¤è¤¦¤«¤ó¤Ê¤É²Æ¤ÎÎä¤¿¤¤ÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¼êºî¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Âî¾å¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤òÃÖ¤¤¤Æ²Ö¤Î¥¢ー¥È¤¬´°À®
ÃÄ»Ò¤ËÇòÌ£Á¹Æþ¤ê¤ÎÎä¤¿¤¤ËõÃã¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤Æ½ÁÊ´¤Ë
ÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖArt of Plate ²Ú¤ò¤«¤·-°¼à¥ÏÂ²è-¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ÚÈÎÇäÆü¡Û2025Ç¯6·î 6Æü(¶â) 7Æü(ÅÚ)20Æü(¶â)21Æü(ÅÚ)22Æü(Æü)27Æü(¶â)28Æü(ÅÚ)29Æü(Æü¡Ë
7·î 4Æü(¶â) 5Æü(ÅÚ) 6Æü(Æü)18Æü(¶â)19Æü(ÅÚ)20Æü(Æü)21Æü(·î¡¦½Ë)
8·î 8Æü(¶â) 9Æü(ÅÚ)10Æü(Æü)11Æü(·î¡¦½Ë)22Æü(¶â)23Æü(ÅÚ)24Æü(Æü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡¡¡2:00P.M.～4¡§00P.M. ¢¨7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½ÌóÀ©
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ µþÅÔÊõ¥öÃÓ¡ÖÃãÎÀ¡×¡¡
¡ÚÎÁ¶â¡Û¡¡¡¡1Ì¾¤µ¤Þ¡¡\10,000¡¡
¢¨¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌÅÓ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ(15%)¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡Û
¡»¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯ ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¦¥©ー¥¿ー
¡»1ÉÊÌÜ ¿å¤è¤¦¤«¤ó¡¢Æ¦Æý´¨¡¢´¨Å·¤Î»°½ÅÁÕ¡¡
¡»2ÉÊÌÜ ËõÃãÃÄ»Ò¤ÎÎä¤ä¤·½ÁÊ´
¡»ÏÂ¤Î¥»¥¤¥Ü¥êー Ëî½Ð½Á¤Î½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò/ÌîºÚ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ÇòÌ£Á¹¥Þ¥è¥Íー¥º ÀÖ»çÁÉ±ö
¥ª¥¯¥é ¥È¥Þ¥È ¥Ñ¥×¥ê¥«àèàá´ó¤»/¶ÌéæµÐ¤ÎÅ·ÉØÍå ¿Í»²/±·Æ¦Éå ¶å¾òÇ¬
¤¹¤°¤¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¥«¥Ê¥Ã¥Ú/¥È¥Þ¥È´ó¤» ¥«¥Ü¥¹³ø
¡»¥¹¥¤ー¥Ä ¡ã¥×¥Æ¥£¥¬¥Èー¡ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥«¥Ã¥µー¥¿/¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÇòÌ£Á¹¤Î¥·¥ç¥³¥é
¥¶¥¯¥í¤È¹õ¼·Ì£¤Î¥Á¥å¥¤ー¥ë/¿åÀÚ¤ê¥èー¥°¥ë¥È¤Î¥×¥Æ¥£¥¬¥Èー(¥È¥Þ¥È¡¦¥Þ¥ó¥´ー)
¡»¥¹¥³ー¥ó ÀÖ»çÁÉ ÇòÌ£Á¹
¡»¥°¥é¥¹¥¹¥¤ー¥Ä Åí¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì¡¡ÃÏ»º¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òÅº¤¨¤Æ
¡»¥Ñ¥Ëー¥Ë ¥Ð¥¸¥ë¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¡¡
¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¦¥©ー¥¿ー
¥°¥é¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¥¢¥¸¥µ¥¤¤ÎºÌ¤ê
àèàá´ó¤»¤Ê¤É¤¬ÎÃ¤·µ¤¤ËÊÂ¤Ö¥»¥¤¥Ü¥êー
¡ý¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ µþÅÔÊõ¥öÃÓ ¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó·¸ TEL¡Ê075¡Ë712-1144¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¼õÉÕ»þ´Ö¡§10¡§00A.M.～5¡§30P.M.
¡ýÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖArt of Plate ²Ú¤ò¤«¤·-°¼à¥ÏÂ²è-¡×ÉÕ¤¤Î¤´½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Û¥Æ¥ëWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.princehotels.co.jp/kyoto/plan/summer_afternoontea_charyoaft
¢¨1Æü10Ì¾¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ç¡¢2Ì¾¤µ¤Þ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶ÈÆâÍÆÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ìÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢8ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ µþÅÔÊõ¥öÃÓ¡ÖÃãÎÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·ÎÐ¤ÎÃãÎÀ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
1986Ç¯½©¤Ë³«¶È¤·¤¿¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ µþÅÔÊõ¥öÃÓ¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·úÃÛ²ÈÂ¼ÌîÆ£¸ã¤ÎºÇÈÕÇ¯¤Î°Õ¾¢¤Ç¤¹¡£
Â¼ÌîÆ£¸ã¤¬À¸³¶¤ò¤«¤±¤ÆÇÝ¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê¼êË¡¤äÆÃ¿§¤¬¡¢·úÊª¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ
¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÄí±à¤Ë·ú¤Ä¿ô´ó²°Â¤¤ê¤Î¡ÖÃãÎÀ¡×¤âÂ¼ÌîÆ£¸ã¤Ë¤è¤ë·úÃÛ¶õ´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÍìËÌ¤ÎÀÅ¤±¤µ¤È¼«Á³¤Ë
Êñ¤Þ¤ì¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
µ®½Å¤Ê·úºà¤ä¿¦¿Í¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë·ú¶ñ¤Ê¤É¡¢ÇËÂ»¤¹¤ë¤ÈºÆ¸½¤¬º¤Æñ¤Ê°Õ¾¢¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤ò
Æ§¤Þ¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤³¤Î¡ÖÃãÎÀ¡×¤ò³«¶È°ÊÍèÃúÇ«¤ËÂçÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆâÁõ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤äÆüËÜÄí±à¤Ï·ÐÇ¯ÊÑ²½¤·¡¢¤è¤êÉ÷¼ñ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¾¢¤ò¹Í°Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢·úÃÛ¤Î»þ´ÖÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂ¼ÌîÆ£¸ã¤ÎÅ¯³Ø¤¬¡ÖÃãÎÀ¡×¤Ëº£¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ
¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢¤´Í½ÌóÀ©¤Ç¤´²ñ¿©¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤´¸«³Ø¤Î¤¿¤á¤ÎÌµÎÁ³«Êü¤ä¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬Â¼ÌîÆ£¸ã¤Î°Õ¾¢¤ò¤´°ÆÆâ¤¹¤ë´ÛÆâ¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
16¾ö¤ÎÏÂ¼¼¤«¤éÄ¯¤á¤ëÆüËÜÄí±à¤ÈÃã¼¼ÂÔ¹ç