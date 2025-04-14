【5/21(水)開催：無料オンラインICTセミナー】地域活性化「未来のまちづくり」セミナー
公益財団法人日本電信電話ユーザ協会
■ 日時：２０２５年５月２１日（水） １４：００～１６：００
公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会です。
今回は、中堅中小企業を含む各企業が、地域のまちづくりにどのように関われるか、自社の発展と地域の発展の双方を実現する「未来のまちづくり」について、具体的な事例を交えて、お二人の講師にご講演いただきます。
「地域における自社ビジネスを、まちづくりに活かす取組み」の一助になれば幸いです。
■ 日時：２０２５年５月２１日（水） １４：００～１６：００
■ 開催方式： Web 配信（アクセス情報はお申込者にご連絡いたします）
■ 内容：
【第１部】 ～特別講演～
「地域を支える力 ー中堅・中小企業が創る未来のまちづくりー」〔６０分〕
〔講師 ：事業構想大学院大学 学長 田中 里沙 氏〕
【第２部】
「ＮＴＴアーバンソリューションズグループの街づくり」〔６０分〕
〔講師 ：ＮＴＴアーバンソリューションズ株式会社 執行役員
街づくり推進本部 企画部長 中根 毅弘 氏 〕
■ 定員 オンライン：１，０００名 ( 先着順 )
■ 参加費：無料
■ 主催：公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会
■ 共催：東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社
■ 申込締切：２０２５年５月１９日（月）２３：５９
■ 詳細：「ここ(https://www.jtua.or.jp/ict/seminar/ict_20250521/)」をクリック
■ 申込方法：「ここ(https://coubic.com/jtua-kinki/2077763)」をクリック
この機会にて入会をご希望される場合は、下記よりご連絡ください。
https://www.jtua.or.jp/membership/
ICT講座以外にも様々な特典等をご用意しております。