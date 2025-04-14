【5/21(水)開催：無料オンラインICTセミナー】地域活性化「未来のまちづくり」セミナー

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会

公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会です。

今回は、中堅中小企業を含む各企業が、地域のまちづくりにどのように関われるか、自社の発展と地域の発展の双方を実現する「未来のまちづくり」について、具体的な事例を交えて、お二人の講師にご講演いただきます。

「地域における自社ビジネスを、まちづくりに活かす取組み」の一助になれば幸いです。

■ 日時：２０２５年５月２１日（水） １４：００～１６：００

■ 開催方式： Web 配信（アクセス情報はお申込者にご連絡いたします）

■ 内容：

【第１部】 ～特別講演～

「地域を支える力 ー中堅・中小企業が創る未来のまちづくりー」〔６０分〕

〔講師 ：事業構想大学院大学 学長 田中 里沙 氏〕

【第２部】

「ＮＴＴアーバンソリューションズグループの街づくり」〔６０分〕

〔講師 ：ＮＴＴアーバンソリューションズ株式会社 執行役員

街づくり推進本部 企画部長 中根 毅弘 氏 〕



■ 定員 オンライン：１，０００名 ( 先着順 )

■ 参加費：無料

■ 主催：公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会

■ 共催：東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社

■ 申込締切：２０２５年５月１９日（月）２３：５９

■ 詳細：「ここ(https://www.jtua.or.jp/ict/seminar/ict_20250521/)」をクリック

■ 申込方法：「ここ(https://coubic.com/jtua-kinki/2077763)」をクリック

この機会にて入会をご希望される場合は、下記よりご連絡ください。

https://www.jtua.or.jp/membership/

ICT講座以外にも様々な特典等をご用意しております。