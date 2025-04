『アズールレーン』より、「プリンツ・オイゲン」がLive2D着せ替え「この夜に酔いしれ」をモチーフにドレス姿で立体化。あみあみ限定特典付きでご案内中。

大網株式会社

大網株式会社(本社・東京都文京区)が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、メーカー「ポニーキャニオン」より、『アズールレーン プリンツ・オイゲン この夜に酔いしれ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。あみあみ含む一部流通限定でのお取り扱いとなります。



製品ページはこちら:

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182341(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182341)

【動画でも製品を紹介中】

https://youtu.be/3kUvW33LK7A(https://youtu.be/3kUvW33LK7A)



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

■アズールレーン プリンツ・オイゲン この夜に酔いしれ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:27,800円(税込)

□発売日:2025年9月予定

□メーカー:ポニーキャニオン

【スケール】1/7

【サイズ】全高:約240mm(ヘッドドレス先端まで)

【素材】ABS&PVC

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

≪あみあみ限定特典≫

・A2クリアポスター

原型制作:こば酸(ピンポイント)

制作協力:株式会社アマテラス

彩色:田中しあん(ピンポイント)、t2y(ピンポイント)

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター

『アズールレーン』より、鉄血の重巡洋艦「プリンツ・オイゲン」が1/7スケールフィギュアで登場!

シックなドレス姿でバーカウンターに佇むLive2D着せ替え「この夜に酔いしれ」をモチーフに立体化いたしました。

黒と赤を基調とした衣装は、上質な生地に見えるよう塗装で部位ごとに質感を使い分けて表現いたしました。

悪戯っぽく微笑む口元はチラリと舌先が覗き、思わず目を奪われます。

今宵、指揮官と過ごせるひとときを長く楽しもうと、こっそり後ろ手にワイングラスを隠し持っている解釈を加えております。

クールでミステリアスな彼女がみせる、しっとりとした大人な女性の一面を是非あなたのお手元で、存分にご堪能ください。

■製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

■商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ぺージはこちら:

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182341(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182341)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)