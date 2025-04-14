URBAN RESEARCH Exclusive Salomon XT-PATHWAY II
フランスのアウトドアブランドであるSalomon。アウトドアシーンのみならず、よりモダンでアーバンな都市生活に馴染むようなプロダクトを生み出すSalomonのスニーカー。
URBAN RESEARCH Exclusiveとして１月に発売されたXT-PATHWAY GTXに続き、今回はXT-PATHWAYIIが4月18日(金)にリリース。
是非、ご注目ください。
XT-PATHWAY 2 は、人気のトレイルランシューズの"XT"シリーズに現代的なタッチを加えたデザインが特徴となるモデル。
SensiFit(TM) のプリントで耐久性を高めた軽量構造や、Quicklace(TM) の心地よいホールド感など、XT シリーズの特徴的な機能はそのままに、エクスクルーシブカラーのGREY×BLACKでより都会的な印象の足元に。
FOR MEN
Salomon XT-PATHWAYII(https://www.urban-research.jp/product/urban-research/shoes/UMA4-L47808000/?_ga=2.60886828.1009408876.1744589471-307541982.1743232899)
品番：UMA4-L47808000
価格：\19,800 (税込)
カラー：GREY×BLACK
サイズ：25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
【発売日】
2025年4月18日(金)
【販売店舗】
URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE (https://www.urban-research.jp/product/urban-research/shoes/UMA4-L47808000/?_ga=2.119808520.1009408876.1744589471-307541982.1743232899)
FOR WOMEN
Salomon XT-PATHWAYII(https://www.urban-research.jp/product/urban-research/shoes/UWA4-L47808000/?_ga=2.119285257.1009408876.1744589471-307541982.1743232899)
品番：UWA4-L47808000
価格：\19,800 (税込)
カラー：GREY×BLACK
サイズ：23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm
【発売日】
2025年4月18日(金)
【販売店舗】
URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)
URBAN RESEARCH Store タカシマヤゲートタワーモール店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_24/) / ルクア大阪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_2/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE (https://www.urban-research.jp/product/urban-research/shoes/UWA4-L47808000/?_ga=2.65104558.1009408876.1744589471-307541982.1743232899)
※23cm/25cmは一部店舗のみとなります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。
※取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承くださいませ。