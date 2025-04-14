「2025 SEILIN SPRING SALE」を4月26日（土）より開催！〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉〈BLUE BLUE〉など春夏アイテムが幅広く登場
株式会社 聖林公司(セイリンコウシ)が運営する〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉〈BLUE BLUE〉
〈BLUE BLUE JAPAN〉〈HIGH！STANDARD〉などのブランドが参加する「2025 SEILIN SPRING SALE」が、ゴールデンウィーク初日の2025年4月26日（土）よりスタートします。
セールは、特設店舗の「HIMALAYA」と「BLUE BLUE KOBE」の2店舗にて、日程を分けて開催いたします。
また、両店舗ともに初日・2日目に限り、税抜\25,000以上お買い上げのお客様を対象に、
総額より10%OFFの特典をご用意しております。
【HIMALAYA(https://maps.app.goo.gl/nNKwv9mZMH6QyTtY7)】
・ 開催期間：2025年4月26日（土）～4月29日（火・祝）
・ 営業時間：4月26日（土）・27日（日） 10:00～19:00
4月28日（月）・29日（火・祝） 11:00～19:00
※混雑が予想されるため、4月26日（土）・27日（日）は予約制にて運営させていただきます。
▶ ご予約はこちら → 予約フォーム(https://select-type.com/rsv/?id=isfb8fLlxSA&c_id=107962)
・ 住所 : 東京都渋谷区猿楽町30-8 育良ビルB1F
・ 電話番号：03-3461-4391（※開催期間中のみ対応）
【BLUE BLUE KOBE(https://maps.app.goo.gl/Kk5Ui2xpLgGGNLwg9)】
・ 開催期間：2025年5月3日（土・祝）～5月6日（火・祝）
・ 営業時間 : 10:30～19:00（期間中全日）
・ 住所 : 兵庫県神戸市中央区海岸通6番地 建隆ビルII
・ 電話番号 : 078-954-8812
※店舗により開催期間が異なりますので、ご来店の際は事前にご確認のうえ、お越しください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
ゴールデンウィークのご予定にあわせて、ぜひお立ち寄りください。
NEWSページ :
https://www.hrm.co.jp/news/2025/04/spring_sale0426-0506/
BLUE BLUE KOBE :
https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/
■SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/)
■聖林公司 公式サイト(https://www.hrm.co.jp/)
■聖林公司 オフィシャルインスタグラム(https://www.instagram.com/seilin_official/)
■BLUE BLUE KOBE オフィシャルインスタグラム(https://www.instagram.com/blue_blue_kobe/)
■NEWSページ(https://www.hrm.co.jp/news/2025/04/spring_sale0426-0506/)
■リリースに関するお問い合わせ先
株式会社 聖林公司プレス seilin-press@hrm.co.jp TEL 03-3461-9043
www.hrm.co.jp(https://www.hrm.co.jp/)／ Instagram(https://www.instagram.com/seilin_official/)／ LINE@ (https://page.line.me/cag4416e?openQrModal=true)／ Facebook(https://www.facebook.com/hrm.co.jp)