「2025 SEILIN SPRING SALE」を4月26日（土）より開催！〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉〈BLUE BLUE〉など春夏アイテムが幅広く登場

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株式会社 聖林公司


株式会社 聖林公司(セイリンコウシ)が運営する〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉〈BLUE BLUE〉


〈BLUE BLUE JAPAN〉〈HIGH！STANDARD〉などのブランドが参加する「2025 SEILIN SPRING SALE」が、ゴールデンウィーク初日の2025年4月26日（土）よりスタートします。



セールは、特設店舗の「HIMALAYA」と「BLUE BLUE KOBE」の2店舗にて、日程を分けて開催いたします。



また、両店舗ともに初日・2日目に限り、税抜\25,000以上お買い上げのお客様を対象に、


総額より10%OFFの特典をご用意しております。



【HIMALAYA(https://maps.app.goo.gl/nNKwv9mZMH6QyTtY7)】


・ 開催期間：2025年4月26日（土）～4月29日（火・祝）


・ 営業時間：4月26日（土）・27日（日） 10:00～19:00


　　　　　　 4月28日（月）・29日（火・祝） 11:00～19:00


※混雑が予想されるため、4月26日（土）・27日（日）は予約制にて運営させていただきます。


▶ ご予約はこちら → 予約フォーム(https://select-type.com/rsv/?id=isfb8fLlxSA&c_id=107962)


・ 住所 : 東京都渋谷区猿楽町30-8 育良ビルB1F


・ 電話番号：03-3461-4391（※開催期間中のみ対応）




【BLUE BLUE KOBE(https://maps.app.goo.gl/Kk5Ui2xpLgGGNLwg9)】


・ 開催期間：2025年5月3日（土・祝）～5月6日（火・祝）


・ 営業時間 : 10:30～19:00（期間中全日）


・ 住所 : 兵庫県神戸市中央区海岸通6番地 建隆ビルII


・ 電話番号 : 078-954-8812



※店舗により開催期間が異なりますので、ご来店の際は事前にご確認のうえ、お越しください。



皆さまのご来店を心よりお待ちしております。


ゴールデンウィークのご予定にあわせて、ぜひお立ち寄りください。




NEWSページ :
https://www.hrm.co.jp/news/2025/04/spring_sale0426-0506/
BLUE BLUE KOBE :
https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/


■SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/)


■聖林公司 公式サイト(https://www.hrm.co.jp/)


■聖林公司 オフィシャルインスタグラム(https://www.instagram.com/seilin_official/)


■BLUE BLUE KOBE オフィシャルインスタグラム(https://www.instagram.com/blue_blue_kobe/)


■NEWSページ(https://www.hrm.co.jp/news/2025/04/spring_sale0426-0506/)



■リリースに関するお問い合わせ先


株式会社 聖林公司プレス seilin-press@hrm.co.jp　TEL 03-3461-9043


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