½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¤µ¤ï¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡ª¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×½é¤Î¥Ôー¥Á¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥«¥ó¥í¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ôー¥Á¥¹¥Ñー¥¯¥ëÌ£¡× ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡¡¥«¥ó¥í°»¤ä¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ Å¯Ìé¡¢°Ê²¼ ¥«¥ó¥í¡Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤â¤ÁÃÆÎÏ¿©´¶¤È¥·¥å¥ï¤Ã¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤ÁÖ²÷¥Ñ¥¦¥Àー¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×·¿¤Î¿·´¶³Ð¤ª²Û»Ò¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ôー¥Á¥¹¥Ñー¥¯¥ëÌ£¡×¤ò2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó±ØÇäÅ¹¤Ç¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔÂÔË¾¤Î¥Ôー¥Á¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¤Ê¥ì¥¢·¿¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥Á¥å¤¯¤ó¡×3¼ï¤¬Àø¤à¡Õ
¡¡¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Á¤â¤ÁÃÆÎÏ¿©´¶¤È¡¢¥·¥å¥ï¤Ã¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤ÁÖ²÷¥Ñ¥¦¥Àー¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·´¶³Ð¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¿©´¶¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢È¯Çä¤«¤é1Ç¯È¾¤Ç¥·¥êー¥ºÇ¯´ÖÈÎÇä³Û20²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥«¥ó¥í¤ÎÄêÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÌµ¿´¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÃÆÎÏ¿©´¶¤ËË×Æþ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¥æー¥¶ー¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ôー¥Á¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åí¤Î¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤¢¤Þ¤º¤Ã¤Ñ¤¯·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢Ãº»À´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£ÃÆ¤±¤ë¥½ー¥À¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»ÀÌ£¤Î¤¢¤ëÁÖ²÷¥Ñ¥¦¥Àー¤ä¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤Ò¤ÈÎ³¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¤Ê¥ì¥¢·¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥Á¥å¤¯¤ó¡×¤ò3¼ïÀø¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥Á¥å¤¯¤ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¥Ôー¥Á¥¹¥Ñー¥¯¥ëÌ£¸ÂÄê¤Î¡Ö¤â¤â¥Þ¥í¥Ã¥Á¥å¡×¡¢¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥Á¥å¤¯¤ó¡×¤Î´é¤Î·Á¤ò¤·¤¿¡ÈÄ¶¥ì¥¢·¿¡É¤Î¡Ö¤«¤ª¥Þ¥í¥Ã¥Á¥å¡×¤Î3¼ï¤òÅ¸³«¡£¥ì¥¢·¿¤òÃµ¤¹¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥¸¥åー¥·ー¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÅí¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¶â¿§¤ÎË¢¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÆ¤±¤ë¥½ー¥À¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öÃæ¤Ê¤É¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¸ý¼ä¤·¤¤¤È¤¤ä¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ²¿¤«¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤ä²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤È¤¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¤µ¤ï¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡È¥Ôー¥Á¥¹¥Ñー¥¯¥ëÌ£¡É¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¥Ôー¥Á¥¹¥Ñー¥¯¥ëÌ£
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë
»²¹Í²Á³Ê¡¡¡§171±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¾ÃÈñÀÇ8¡ó
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§46£ç
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦±ØÇäÅ¹¡Ë
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡§¤â¤Á¤â¤ÁÃÆÎÏ¿©´¶¤È¥·¥å¥ï¤Ã¤È¤Ï¤¸¤±¤ë¤¢¤Þ¤º¤Ã¤Ñ¤µ¤¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¤ª²Û»Ò¤Î¥Ôー¥Á¥¹¥Ñー¥¯¥ëÌ£
¢£¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¤â¤Á¤â¤ÁÃÆÎÏ¿©´¶¤È¥·¥å¥ï¤Ã¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤ÁÖ²÷¥Ñ¥¦¥Àー¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×·¿¤Î¿·´¶³Ð¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È»À¥Ñ¥¦¥Àー¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ú¤à¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿ÃÆÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¿©´¶¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢È¯Çä¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ¯´ÖÇä¾å20²¯±ß¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ó¥í¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÏ¢¿©À¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡https://kanro.jp/pages/marosh
¡ã¥«¥ó¥íÅ¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¡ä
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ Å¯Ìé
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ20ÈÖ2¹æ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥Ó¥ë37³¬
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§1912Ç¯(ÂçÀµ¸µÇ¯)11·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»Ò¡¢¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É2216¡Ë
URL¡¡¡¡¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kanro.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡KanroPOCKeT¡¡¡¡ ¡¡https://kanro.jp/
¡¡Åö¼Ò¤Ï1912Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼ÒÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ó¥í°»¡×¤ò»Ï¤á¡¢²Û»Ò¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç½é¤Î¤Î¤É°»¤È¤Ê¤ë¡Ö·ò¹¯¤Î¤É°»¡×¡¢¥ß¥ë¥¯¥Õ¥ìー¥Ðー¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ìÇä¾åNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¢¨1¡Ö¶â¤Î¥ß¥ë¥¯¡×¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥°¥ß¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¥°¥ß¤ÎÇä¾å¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¢¨2¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÁÏ¤êÂ³¤±¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾±ÄÅ¹¡Ö¥Ò¥È¥Ä¥Ö¥«¥ó¥í¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¤«¤é¥Ò¥È¤Ø ¤Ä¤Ê¤¬¤ë ¥Ò¥È¥Ä¥Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯2·î¡¢¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2030¡×¤òºöÄê¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖKanro Vision 2.0¡×¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖKanro Vision 2.0¡×¤Ï¡¢´ë¶È¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖSweeten the Future ¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡×¤Î²¼¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖSweet¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¡¹¤È¼Ò²ñ¤Ë¾Ð´é¤ò¡£¡×¤È4¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥åー¡ÖSweet ¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¡Ö»ö¶È´ðÈ×¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡×¡ÖÌ¤Íè¤ØËÂ¤°¡×¡ÖÁÏÈ¯Åª¤ÊÁÈ¿¥¤Î¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¡×¤«¤é¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅö¼Ò¤Î¿Ê¤àÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¥°¥ß»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÎÎ°è³ÈÂç¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü¡¡¥ß¥ë¥¯¥Õ¥ìー¥Ðー¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ì 2023Ç¯4·î～2024Ç¯3·îÎß·×ÈÎÇä¶â³Û¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°
¢¨2³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü ¥°¥ß»Ô¾ì 2023Ç¯10·î～2024Ç¯9·îÎß·×ÈÎÇä¶â³Û¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°
¢£¥Ñー¥Ñ¥¹ ¡ÖSweeten the Future ～¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£～¡×
¡¡¥«¥ó¥í¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢´ë¶È¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖSweeten the Future ～¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£～¡×¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢Àè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡¦ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¡¢¥«¥ó¥í¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»Äø¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åü¤«¤éÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åü¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹»ö¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥«¥ó¥í¤¬´ë¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ¡Ö¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡×½Ö´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
Tel¡§0120-88-0422
(¼õÉÕ»þ´Ö¡¡½ËÆü¤ò½ü¤¯·î～¶âÍËÆü¡¡10:00～16:00)