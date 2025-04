『アズールレーン』より、「ブレマートン」がチャイナドレス姿でフィギュア化。あみあみ限定特典付きでご案内中。

大網株式会社

大網株式会社(本社・東京都文京区)が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、メーカー「APEX」より、『アズールレーン ブレマートン スチルイラストVer. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。

製品ページはこちら:

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184070(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184070)



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

■アズールレーン ブレマートン スチルイラストVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:21,230円(税込)

□発売日:2026年5月予定

□メーカー:APEX

【スケール】1/7

【サイズ】全高:約22cm(台座含め)

【素材】PVC&ABS



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪特典≫

・缶バッジ

≪あみあみ限定特典≫

・A2クリアポスター

※2026年3月発売予定の「【あみあみ限定特典】【特典】アズールレーン フォーミダブル スチルイラストVer. 1/7スケール 完成品フィギュア」と同一のあみあみ限定特典が付属致します。

≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター

Yostarが贈る大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、「フォーミダブル」に続き、重巡「ブレマートン」がチャイナドレス姿でフィギュア化!

セクシーなチャイナドレスは、クリアパーツと金色の紋様によって華やかに仕上げられています。

透け感のあるストッキングやガーターベルトなど、質感にもこだわり、細部まで丁寧に造形されています。

さらに、同シリーズの「フォーミダブル スチルイラストVer.」(別売)と並べて飾ることも可能です。

ぜひ、指揮官のお手元にお迎えください!

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ぺージはこちら:

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184070(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184070)



(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)