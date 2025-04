忙しくても美しさをあきらめない方へ。 手軽な一杯で、体の中から美しくなれる「ケール&グラスフェッドミルクプロテイン」が新登場！

株式会社手組

株式会社手組(たくみ、本社:東京都港区)は、すべての女性が、より輝く自分に出会えるようにとい う想いから誕生したブランド「BE ME MEISTER(ビーミー・マイスター)」より、“忙しい毎日でも、一杯で美しさを引き出す”『ケール&グラスフェッドミルクプロテイン』を2025年4月20日より、都心部を中心としたドラックストア・バラエティショップ・およびオンラインにて順次発売いたします。

共働き世帯の増加や女性の社会進出に伴い、多くの女性が仕事や家庭にと忙しい日々を送っています。そのような中でも、美しくいたいと願う声は少なくありません。

「忙しい毎日であっても輝き、自信に満ちた自分になりたいと願う現代女性をサポートしたい」そのような想いを込めた第一弾商品として、『ケール&グラスフェッドミルクプロテイン』を発売いたします。

本製品は、無添加であること、高品質な原料を使うことにこだわり、キューサイの国産無農薬ケールと、ニュージーランド産のグラスフェッドミルクプロテインという、厳選した自然素材のみを使用しています。

プロテインによるボディシェイプ効果に加え、ケール由来の豊富なビタミン・ミネラルを手軽に摂取できるため、外見だけでなく内側からの美しさを求める方に最適。手軽に始められる美と健康の新習慣をご提案いたします。

ケール&グラスフェッドミルクプロテイン (2025年4月20日発売)

12.5g×14 包 2,980円 (税抜)

「ケール&グラスフェッドミルクプロテイン」は、無添加と高品質な原料にこだわり、島根県の自社農園で無農薬栽培された“野菜の王様”ケールと、ニュージーランドの広大な牧草地で牧草だけを食べて育った牛の乳清を使用するグラスフェッドミルクプロテインを配合した製品です。

ビタミンやミネラルなど豊富な栄養素を手軽に摂取できるほか、1食あたり47kcalという低カロリー設計と、香料・乳化剤・保存料・砂糖・甘味料不使用の無添加仕様で、からだにも優しいのが特徴です。

プロテインによるボディシェイプ効果に加え、ケールがからだの内からの美しさをひきだします。ジムやヨガ、ピラティスなどで体を動かした後に摂取していただくことで、自然なボディラインの維持に必要なたんぱく質を補給しながら、ケール由来のビタミンやミネラルも摂取できます。個包装のサシェタイプで携帯性に優れているため、外出先でも手軽に栄養補給が可能です。

【今後のラインナップ展開】

『ケール&グラスフェッドミルクプロテイン』の発売を契機に、もっと輝く自分に出会えるような製品ラインナップを拡充してまいります。

【BE ME MEISTER について】

BE ME MEISTER(ビーミー・マイスター)は、すべての女性がもっと輝く自分に出会えるようにという想いから生まれたブランド。

「健康」と「美容」の両方を追求し、原料や製法に妥協せず、本当にからだが喜ぶものだけを厳選しました。

忙しい毎日の中で、ほんの少しの余裕と幸せを感じてほしい。どんな時も自分の中心に「私」を据え、しなやかに、力強く歩むあなたに寄りそいます。

”BE the best version of ME”

ブランドサイト:https://www.bememeister.com/

Instagram:https://www.instagram.com/bememeister/(@BEMEMEISTER)

■会社概要

会社名:株式会社手組(たくみ)

本社所在地:東京都港区南青山3丁目10-41 ジュエル青山ビル202号

設立:2009 年

事業内容:自社ブランド「BEME MEISTER」の企画、開発、貿易、コンサルティング、マーケティング支援、等

HP:https://www.takumi-branding.com/(https://www.takumi-branding.com/)

<お客様(読者・視聴者)からのお問い合わせ>

株式会社手組 お客様相談室:0120-026-455(受付時間 平日 10 時~17 時)