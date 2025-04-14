西洋アンティーク・ブランドバック・ジュエリー・高級時計など約450点が競売に、5.11カラットのダイヤモンドに1,050万円
落札価額合計 1億6,078万7,250円（金額には落札手数料のみ含む）
落札率 70.3％
落札結果一覧PDFはこちら：https://www.shinwa-auction.com/wp-content/uploads/2025/04/20250425s_s.pdf(https://www.shinwa-auction.com/wp-content/uploads/2025/04/20250425s_s.pdf)
Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）の主要子会社である Shinwa Auction株式会社（本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）は、2025年4月12日（土）に西洋美術 / Bags/Jewellery ＆ Watchesオークションを開催しました。落札価額合計は1億6,078万7,250円（金額には落札手数料のみ含む）、落札率70.3％の結果となりました。
主な落札結果
LOT.84
K.P.M 色絵陶板「聖家族」
49.5×40.6cm (額寸74.2×65.0cm)
裏に窯印
エスティメイト：50万円～80万円
ハンマープライス：180万円
LOT.139
ドーム「スミレ文花器」
H56.5×D15.4cm
底部に金彩サイン
エスティメイト：80万円～120万円
ハンマープライス：360万円
LOT.258
Cartier「クリスタロー」
手巻き
ケースサイズ：27.0mm
手首回り：～ 18.0cm
ケース・尾錠：YG
重量：45.1g
ケース付
エスティメイト：80万円～140万円
ハンマープライス：200万円
LOT.262
Patek Philippe「ノーチラス ティファニー Wネーム」
自動巻き
ケースサイズ：36.0mm
手首回り：17.0cm
ケース・ブレス：SS
Ref：7118/1A
保証書・箱付
エスティメイト：1,900万円～2,500万円
ハンマープライス：1,900万円
LOT.447
「水晶」
本体サイズ：19.0×19.0cm
重量：9.2kg
日米宝石鑑別センター宝石鑑別書付
エスティメイト：200万円～400万円
ハンマープライス：320万円
LOT.462
ダイヤモンド
サイズ：10.80-10.87×6.04mm
重量：4.17ct
GIA DIAMOND GRADING REPORT付
エスティメイト：450万円～650万円
ハンマープライス：1,050万円
LOT.463
ダイヤモンド
サイズ：10.79-11.01×6.83mm
重量：5.11ct
GIA DIAMOND GRADING REPORT付
エスティメイト：450万円～650万円
ハンマープライス：680万円
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会社概要
【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】
商号 Shinwa Wise Holdings株式会社
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金 7,221万円
役員 代表取締役 高橋 健治
目的（事業内容)：アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社
お問い合わせ：info@shinwa-wise.com
【 Shinwa Auction 株式会社 】
商号 Shinwa Auction株式会社
※Shinwa Auction株式会社はShinwa Wise Holdings株式会社（2437：東証STD）のグループ企業です
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金 5,000万円
【お問い合せ先】
TEL.03-5224-8620
FAX.03-5224-8621
URL:https://www.shinwa-auction.com