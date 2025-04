金の旋律（しらべ）第1回

スーパーファンド・ジャパン株式会社

近年、国際情勢の変化や経済の不透明感を背景に、資産の保全手段としてプレシャスメタル(貴金属)、特にゴールドに対して注目が一層高まっています。その価値や役割が再評価される中、プレシャスメタルにまつわる歴史や豆知識は、一般消費者のみならず、ビジネスや金融の分野でも関心を集めています。

スーパーファンドでは、2000年初頭より、プレシャスメタル(貴金属)の情報提供にフォーカスしてきました。今後は更に、ホームページにおいてもプレシャスメタルに関する情報、有益な雑学などをシリーズ形式で、定期的にお届けする予定です。是非、当社ホームページも継続的に閲覧ください。

ホームページ:https://superfund.co.jp/

市場動向や投資の知識に加え、その文化的背景や意外なトリビアなど、幅広い情報をご紹介してまいります。

まずその第1回をお送りいたします。

貴媒体におかれましても、ぜひ本シリーズをご活用いただき、

貴社の読者・視聴者の皆さまへ価値ある情報発信にお役立ていただけますと幸いです。

■Baha Breaking News より(2025年4月11日)

Gold jumps over 1% to hit all-time high of $3,218

(金が1%以上急騰、過去最高値の3,218ドルを記録)

金は過去最高値を更新し、3,200ドルの大台を突破しました。

これは、アメリカのドナルド・トランプ大統領による貿易戦争をめぐる不確実性が続く中で、投資家が安定資産を優先する動きを強めていることが背景にあります。午後8時40分(欧州時間)時点で、金は1.30%上昇し、1オンスあたり3,218ドルで取引されました。銀は横ばいで、午後8時51分に1オンスあたり31.21ドルで取引されました。プラチナは午後8時52分に0.66%上昇し、1オンスあたり942.50ドル。パラジウムはその1分後に0.10%上昇し、906.15ドルとなりました。

転載:baha ~the information company~より / 金価格、過去最高値を更新(2025年4月11日現在)

Baha Breaking Newsでは、金をはじめとするさまざまなプレシャスメタル(貴金属)に関する最新の市場動向や価格の速報を、いち早くお届けしています。リアルタイムの情報を通じて、皆様の投資判断や情報収集にお役立ていただければ幸いです。今後もぜひご活用ください。

■baha ~the information company~

https://www.baha.com/

■Baha アプリ(スマートフォン ダウンロード)

https://www.baha.com/MobileApps

■baha ~the information company~のプレスリリースについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000153400.html

■スーパーファンドについて

スーパーファンドは、1995年にオーストリア・ウィーンで創立され、独自の完全自動化トレーディング・システムを採用したファンド・プロバイダーです。30年におよぶ運用実績を持ち、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの主要都市で業務を展開しています。「バークレー・ヘッジ」「ウォールトリート・ジャーナル」など70種類以上の権威ある賞を獲得し、国際的に高い評価を受けています。

2005年東京にオフィスを開設し、翌2006年より営業を開始しております。

オーストリア ウィーン本社

■ユニークな投資戦略

独自に開発した完全自動化トレーディング・システムによるユニークな投資戦略を投資家の皆様にお届けします。

■貴金属へのフォーカス

2000年初頭から、創業者でありオーナーのクリスチャン・バハは、金を中心とした貴金属に注目してきました。スーパーファンドは、経済危機やインフレーション時に効果を発揮する、経済の不確実性に対するヘッジ手段として、貴金属への分散投資をお勧めします。

■お問い合わせ先

商号等:スーパーファンド・ジャパン株式会社

金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第98号

加入協会等:日本証券業協会、日本投資者保護基金

本店所在地:東京都港区虎ノ門二丁目9番1号 虎ノ門ヒルズ江戸見坂テラス11階

代表Tel:03-3508-6700(代表)平日9:00-17:00

電子メール:tokyo@superfund.jp

ホームページ:https://superfund.co.jp/

本資料は、スーパーファンド・ジャパン株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく法定の開示資料ではありません。本資料に記載されている情報は、信頼性が高い情報源よりまとめられたものですが、情報に関する正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、将来の運用成果、市場環境の変動等を保証するものでもありません。また本資料に記載されている情報等の利用により生じた損害等に対し、当社は一切責任を負いません。金融商品をお求めの際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)などの詳細をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。