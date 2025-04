『俺だけレベルアップな件：ARISE』初のグローバル大会「SOLO LEVELING:ARISE CHAMPIONSHIP 2025」盛況裏に閉幕

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向け最新アクションRPG『俺だけレベルアップな件:ARISE』(略称:俺アラ、開発:Netmarble Neo)において、初のグローバル大会となる「SOLO LEVELING:ARISE CHAMPIONSHIP 2025」(略称:SLC 2025)が盛況裏に閉幕したことをお知らせいたします。

『俺だけレベルアップな件:ARISE』では、初のグローバル大会となる「SLC 2025」は、4月12日に韓国のIVEXスタジオにて開催され、決勝進出者たちがゲーム内の人気コンテンツ「時の戦場」をプレイし、「初代グローバルチャンピオン」の座をかけて熱戦を繰り広げました。

大会へのユーザーの関心は非常に高く、オフライン観覧チケットはわずか1分足らずで完売し、さらに、ライブ配信では世界中から何千人もの『俺アラ』ユーザーが視聴しました。

本大会には、インターナショナルリーグおよびアジアリーグからそれぞれ8名ずつ、計16名のファイナリストが本戦に出場しました。アジア、ヨーロッパ、北米、南米など世界各地から韓国に集結し、激しいファイナルラウンドを経て、上位4名が決勝戦に進出しました。

その結果、OhReung選手が4つの戦場をわずか2分57秒という記録で制覇し、初代チャンピオンの座に輝きました。

「世界チャンピオンになったこの輝かしい瞬間を、皆さんと分かち合えることを大変光栄に思います。応援の気持ちを込めて、賞金の半分を韓国の山火事の被災者支援のために寄付します」とOhReung選手は語りました。

初の「SLC 2025」の優勝者OhReung選手には、賞金1,000万ウォン(日本円で100万円相当)と『LG gram Pro 360』ノートパソコンが贈られました。準優勝者および3位入賞者にも、それぞれ700万ウォン(日本円で70万円相当)および300万ウォン(日本円で30万円相当)の賞金に加え、『LG UltraGear(TM) ゲーミングモニター』などの豪華賞品が授与されました。

大会当日は、白熱のバトルのほかにも、ライブ配信中に配布されたインゲームアイテムが受け取れる限定コードや豪華プレゼント企画など、ユーザー向けのさまざまなイベントが実施され、大きな盛り上がりを見せました。

大会の詳細および決勝戦のハイライトは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』公式フォーラムにてご覧いただけます。

・公式フォーラム:[SLC 2025]本戦最終結果のご案内

https://forum.netmarble.com/slv_jp/view/8/16007

『俺だけレベルアップな件:ARISE』は、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していく予定です。是非ご確認ください。

・公式サイト

https://sololeveling.netmarble.com/

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/slv_jp

・公式X

https://twitter.com/Sololv_ARISE_JP

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@SoloLevelingARISE_JP

・公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

◆『俺だけレベルアップな件:ARISE』とは◆

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件:ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv

【Netmarble Launcher】(PC)

https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay

◆俺だけレベルアップな件:ARISEについて◆

[ タイトル ] 俺だけレベルアップな件:ARISE

[ ジャンル ] アクションRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Neo Inc.

[ 対応端末 ] iOS / Android / PC ※クロスプレイ対応

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2024年5月8日

◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

