Ground Y 心斎橋PARCO限定「中華花刺繍シャツ」を4月18日(金)に発売
ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら
“ジェンダーレス”、“エイジレス“なスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y(グラウンド ワイ)」。
この度心斎橋PARCOでは、「中華花刺繍シャツ」店舗限定シリーズの第二弾として、札幌PARCOに続き心斎橋PARCO限定デザインのシャツを4月18日(金)より発売いたします。
Ground Y 2025 Spring/Summer Collectionで発表された中華花をモチーフに、心斎橋PARCO限定のオリジナルカラーとデザインで仕上げたシャツは、エレガントさとモダンな雰囲気を併せ持つ一着です。スリムなシルエットと、後ろ身頃を長めに設計したデザインが、レイヤードスタイルを美しく引き立てます。軽やかな綿100%のツイル生地は程よい光沢感をまとい、上品で洗練された印象を演出。ホワイト、ブラックの2色展開で、シンプルながら存在感のあるアイテムとしてコーディネートに華を添えます。
White
Black
心斎橋PARCO限定「中華花刺繍シャツ」 55,000円(税込)
カラー：ホワイト、ブラック / フリーサイズ
【Ground Y 心斎橋PARCO LIMITED EDITION】
■発売日：4月18日(金)
■展開店舗：Ground Y心斎橋PARCO
さらに同日4月18日（金）より、Ground Y GINZASIX、ラフォーレ原宿、渋谷PARCO、心斎橋PARCO、名古屋PARCO の5店舗にて、税込55,000円以上お買い上げのお客様にGround Yオリジナルコインケース をプレゼントするノベルティキャンペーンを開催いたします。
Ground Yオリジナルコインケース(中面)
Ground Yオリジナルコインケース(裏面、表面)
新たな季節の訪れを彩る特別なアイテムと共に、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
【Ground Y オリジナルコインケース ノベルティキャンペーン】
■開始日：4月18日(金)
■対象店舗：Ground Y直営5店舗(Ground Y GINZASIX、ラフォーレ原宿、渋谷PARCO、心斎橋PARCO、名古屋PARCO)
※Ground Y札幌PARCO、オフィシャルウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」は本ノベルティキャンペーン対象外となります。
※数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
※お一人様1点限りとさせていただきます。
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Ground Y SHIBUYA PARCO
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Ground Y SHINSAIBASHI PARCO
〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL 06-6125-5607
Ground Y NAGOYA PARCO
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F TEL 052-265-5790
Ground Y+S’YTE SAPPORO PARCO
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西3-3 本館1F TEL 011-215-0678
Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO
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