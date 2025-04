タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE. @」第19弾にMoon In Juneが決定！

タワーレコード株式会社

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズのウェブ版「NO MUSIC, NO LIFE. @」第19弾に、ジャパニーズ・ドリームポップ~シューゲイザーの中核を担い、2023年発表の1stアルバム『ロマンと水色の街』も各所で話題となる中、4月23日(水)に約1年半振りとなる2ndアルバム『色彩を持たないで』をリリースするMoon In Juneが決定。

タワーレコードでは、最新グラフィックデザインを4月21日(月)よりタワーレコード オンラインはじめタワーレコードが運営するサイトやSNS上で公開するとともに、対象18店舗でポスターを掲出します。

NO MUSIC, NO LIFE. @_Moon In June

情報が溢れ、言葉が軽くなる時代。

何が本物で、何が大切か分からなくなる。

それでも、真摯に誠実に紡がれた音は

決して嘘をつかない。

たとえ、それが誰にも理解されなくても。

(Moon In June)

■「NO MUSIC, NO LIFE. @」とは

意見広告シリーズ「NO MUSIC, NO LIFE. @」は、パッケージのリリースはもとより、楽曲配信にも注力しつつ活動しているアーティストを中心に、主要大型店とタワーレコード オンラインなどのウェブサービスをメインメディアとして展開していくシリーズです。「@」にはメールアドレスのように「ウェブ上の存在する場所」を示す意味があることから、「NO MUSIC, NO LIFE. @」は「ウェブ上のNO MUSIC, NO LIFE.」を表しています。

■タワーレコード店頭ポスター掲示

掲示開始:4月21日(月)

掲示店舗:18店舗

札幌パルコ店/仙台パルコ店/渋谷店/新宿店/池袋店/町田店/川崎店/横浜ビブレ店/名古屋近鉄パッセ店/名古屋パルコ店/金沢フォーラス店/なんばパークス店/梅田NU茶屋町店/あべのHoop店/神戸店/京都店/広島店/福岡パルコ店

■アーティスト情報

Moon In Juneプロフィール

東京を拠点に活動する5人組ドリームポップ・バンド。2018年に東京で結成。下北沢などでライブを重ねながら、名古屋や札幌のイベントにも出演し精力的に活動を展開。2020年8月に初の正式音源作品となるEP「海鳴り」をリリース。 完全自主での制作、宣伝、流通ながら国内外で高評価を得る。 体制チェンジ後の2022年に2nd EP「evergreen」、2023年には1stフルアルバム「ロマンと水色の街」をリリース。このデビュー・アルバムでは、エンジェル・ヴォイスと形容される女性ヴォーカル・mihoが紡ぐポップな歌、シューゲイザーやネオアコなどオルタナティヴ・ミュージックへの造詣が深いギター・サウンドが存分に冴え、ドリーミーでロマンティックな世界観が、今のジャパニーズ・インディーポップ見逃し厳禁の作品として評判に。前作から約1年半振りとなる2ndアルバム『色彩を持たないで』を「DREAMWAVES RECORDS」より4月23日(水)にリリース。5月3日(土)福岡・Live House秘密を皮切りに、山口、東京、大阪、愛知・名古屋、宮城・仙台と8か所の予定が発表されており、2026年1月12日にはキャリア初となるワンマンライブが新宿ロフトにて開催される。

■リリース情報

アーティスト :Moon In June

タイトル :色彩を持たないで

発売日 :2025年4月23日(水)

フォーマット/価格 :2,750円(税込)

規格品番 :DW017

レーベル :DREAMWAVES RECORDS

本作には、『ロマンと水色の街』で聴かせた、スピッツやGalileo Galileiらを想起させる心地よいノスタルジック路線を踏襲しながらも、ダークな翳りを伴ったM-3「踊る魔物」やM-7「Echo Sound Syndrome」、マッドチェスターや90年代のUKロックを彷彿とさせるM-4「The Sky Crawlers」など、ライブ映えしそうなオルタナティヴ・ロック・チューンも収録。

アルバム発売後はリリース・ツアー〈色彩を持たないツアー〉の開催も決定。5月3日(土)福岡・Live House秘密を皮切りに、山口、東京、大阪、愛知・名古屋、宮城・仙台と8か所の予定が発表されています。

Moon In June『色彩を持たないで』

[収録曲]

1. Dance, Dance, Dance

2. エンドロールが終わっても

3. 踊る魔物

4. The Sky Crawlers

5. Zero Gravity Journey

6. 色彩を持たないで

7. Echo Sound Syndrome

8. Warm British Winter Song

9. 帰れない山

10. Play!

11. Asleep

12. ペーパー・ムーン

