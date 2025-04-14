日野市役所

近年、少子化、人材不足を背景に、公務員受験者の減少や採用辞退者が増加しています。また、民間企業、東京都および特別区に転職する職員も多くなってきています。

そのため、日野市・多摩市・稲城市の3市で連携し、南多摩地域で活躍できる多様な人材の発掘を目的に初の合同採用説明会を開催します。

本説明会では、地域の魅力をより強く発信し、南多摩地域に関心の高い職員を採用していきたいと考えています。

また、今回の説明会の特徴として、技術職、保健師、保育士向けの個別相談ブースを設け、業種別のきめ細やかな相談に対応します。第2部では、転職をお考えの方に向け、民間企業等から転職した職員がパネルディスカッションに登壇、民間企業の違いなど職員のリアルな声をお伝えします。



- 日程 令和7年5月2日(金)- 時間 第1部 午後2時00分～午後4時00分第2部 午後6時00分～午後8時00分会場- 関戸公民館ヴィータホール（多摩市関戸4-72ヴィータ・コミューネ8階）- 内容・3市合同パネルディスカッション→各市の職員が登壇、各市の特色や業務内容、働き方等について話す・個別相談会→パネルディスカッション登壇者が参加者の質問に答えます- 対象 令和8年4月採用希望者（その他の方も参加可能）- 定員 各回200名（申込先着順）- 実施主体日野市、多摩市、稲城市- 申込み令和7年5月1日(木)までにLoGoフォームからLOGOフォーム :https://logoform.jp/form/4N4o/940051