TVアニメ『ヒカルの碁』オンラインくじ発売決定！
株式会社サトクリフ
賞品ラインナップ
「くじクリフ」とは
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株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にてTVアニメ『ヒカルの碁』オンラインくじを、2025年4月16日(水)10時より販売します。
くつろぎをテーマとした新規描き下ろし4体と、くじクリフオリジナル「TOYっぽ」テイストのミニキャラ8体の豪華ラインナップのオンラインくじが展開中
TVアニメ『ヒカルの碁』オンラインくじ 概要
販売期間：2025年4月16日(水)10:00～5月16日(金)23:59
販売価格：1回 770円(税込) ※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/hkgkuji
(C)ほったゆみ・HMC・小畑健・ノエル／集英社・テレビ東京・電通・ぴえろ
賞品ラインナップ
A賞：アクリルブロック（全1種）
B賞：アクリルスタンド（全4種）
C賞：ミニキャラアクリルスタンド（全8種）
D賞：ミニ色紙（全8種）
E賞：缶バッジ（全8種）
10連購入特典：ポストカード（全4種）
20連購入特典：ドデ缶バッジ（全4種）
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。
関連サイト
公式サイト https://kujicliffe.com/
公式 X https://x.com/Sutcliffe_O_S
商品に関するお問い合わせ
くじクリフ https://kujicliffe.com/contacts/new