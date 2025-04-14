本社移転に関するお知らせ

Buona Vista Management Partners株式会社

Buona Vista Management Partners株式会社（以下、当社）は、2025年4月10日付で本社所在地を神奈川県横浜市緑区から東京都千代田区富士見へ移転いたしました。

新オフィスの開設を契機に、当社チームはクライアントのさらなる企業価値向上を実現すべく、一層の努力を重ねてまいります。

本社概要

住所

〒102-0071

東京都千代田区富士見1丁目12-21 木本ビル 403

アクセス

JR総武線「飯田橋駅」徒歩5分

東京メトロ「飯田橋駅」徒歩5分

都営大江戸線「飯田橋駅」徒歩5分

東京メトロ「九段下駅」徒歩7分

Buona Vista Management Partners株式会社について

当社は、企業価値向上をミッションとする、経営企画領域のプロフェッショナルを中心とした少数精鋭のチームです。経営経験や会社売却の経験など、多彩な実績を有するメンバーが集い、経営企画・オペレーション・バックオフィスをはじめとする包括的な支援を提供しております。上場企業やPEファンド投資先企業、中堅・中小企業など、幅広いクライアントとの取引実績がございます。

お問い合わせ先

Buona Vista Management Partners株式会社

公式ウェブサイト：https://bvmp.co.jp/

担当：鈴木

Email：info@bvmp.co.jp